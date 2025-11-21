速乾と美髪ケアを両立 スリコの「ヘアケアイオンドライヤー」

スリコから髪にやさしいドライヤー登場

3COINS（スリーコインズ）は11月17日、美容ブランド「and us」から「ヘアケアイオンドライヤー」を発売した。価格は6050円。新製品は、約430gと軽量で、取り外し可能なノズルも付属。速乾性と美髪ケアを両立し、毎日のドライ時間を快適にするアイテムとなっている。サイズは、長さ約23.8×幅6.6×奥行き8.4cm。カラーは2色展開。高速回転ブラシレスモーターを搭載し、風速18.11m／秒のパワフルな風を送ることができ、乾燥時間を約36％短縮。さらに、噴射量約2億個／cm3のマイナスイオンを放出し、髪のパサつきを軽減しながら、うるおいを守るので、髪にやさしいドライヤーとなっている。搭載モードは仕上げの低温モード（冷風）、速乾のドライモード、温冷自動切替モード、温風のスカルプモードの4種類。スカルプモードは、約57℃のやわらかな温風で頭皮にもやさしく、温冷自動切替モードは髪にツヤとまとまりを生む。モードを使い分けて髪質や仕上がりに合わせたケアが可能だ。