象印マホービン、インバウンド向け高電圧で「稀粥」と「稠粥」メニューを採用した「圧力IH炊飯ジャー」

圧力IH炊飯ジャー「豪熱大火力」

世界の主要品種である「長粒米」に対応

操作ボタン（左）と複数言語に対応したパネルシート

象印マホービンは12月11日に、ツーリストモデル（海外仕様品）の圧力IH炊飯ジャー「豪熱大火力」シリーズ（NW-YQH型）を発売した。ラインアップは0.5～5.5合炊きモデル（NW-YQH10）と1合～1升炊きモデル（NW-YQH18）の2モデルで、価格はオープン。なお、ツーリストモデルは販売許可を持つ一部店舗での取り扱いとなる。今回発売されたツーリストモデルは、日本国内におけるデザイン性や機能面での評価が高い、「豪熱大火力」シリーズをベースに開発された。ツーリストモデルならではの機能として、海外の高電圧（220～230V）の電源に対応するとともに、おかゆ文化が根付く中華圏に向けて、水分が多くさらさらした仕上がりになる「稀粥（きがゆ）」と、稀粥（きがゆ）に比べて水分が少なく味の濃い「稠粥（しゅうがゆ）」の2通りのおかゆメニューを搭載している。また、世界の主要品種である「長粒米」に対応する。操作ボタンには英語と繁体字を併記し、さまざまな言語に対応すべく、日本語・英語・韓国語・中国語（簡体字）に対応したパネルシートも付属している。「豪熱大火力」では、中パッパから沸とう維持工程で一気に大火力を加えることで激しい対流を起こし、大火力で炊き続けることによってお米のアルファ化を促進して甘みを引き出し、芯までふっくらしたごはんを炊き上げる。さらに、圧力の強さと圧力をかける時間を調整して、ふつう・しゃっきり・すしめしの、3種類の食感に炊き分けられる。ふたの内側に小さな穴を設けることで泡をつぶし、泡を蒸気とおねばに分離させることによってふきこぼれを抑制するため、ふきこぼれを気にすることなく大火力で炊飯できる。そのほか、蒸らし工程で圧力をかけて釜の中心まで高温にすることでごはんのおいしさを引き出し、もうひと圧力で余分な水分を飛ばして、しゃきっとふっくらしたごはんに仕上げてくれる。