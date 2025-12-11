平成レトロなNothingのスマホ 世界限定1000台で発売へ 購入希望登録は12日19時まで！

Nothingの限定スマホ

90年代後半のテックの世界をオマージュしたスケルトンカラー

Phone（3a）Community Edition

当時モノと並べても見劣りしないデザイン

パッケージも特別にデザイン

付属のサイコロセット

Nothingから、世界限定1000台で発売されるスマートフォンが「平成レトロっぽい」と話題になっている。話題となっているのは、「Phone（3a）Community Edition」。Community Editionは、才能溢れるコミュニティメンバーが、実際に世の中に出す製品をNothingチームと一緒に作り上げるプロジェクトのこと。Emre Kayganacl氏がデザインしたというこのスマホは、90年代後半のテックの世界をモチーフとしたもの。色を加えたツヤ消し仕上げは、Nothingのスマホでは初めての試みで、90年代から00年代初頭にかけて数多く登場したスケルトンデザインの携帯ゲーム機やコントローラーを思い出させるカラーリングだ。パッケージもこの限定モデルのために特別にデザインされている。このほか、アクセサリーとしてNdot55フォントを使用したサイコロのセットが付属。ロック画面の時計と壁紙デザインも特別なデザインとなっている。この「Phone（3a）Community Edition」は、メモリー12GB＋ストレージ256GBモデルのみの展開。購入には「購入希望登録」が必要となっており、Nothing公式サイトから登録可能だ。登録期限は12月12日19時まで。登録者には12月12日22時に、購入用のEメールが送られる。価格は5万9800円。