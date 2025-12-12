スマホがカメラに早変わり MagSafe対応スマホグリップ「MagCam 2」で撮影をもっと楽しく

スマホをカメラ感覚で使えるスマホグリップ

握りやすいグリップ 取り外すとリモコンにもスタンドにもなる

MagCam 2 スマートフォン グリップ

快適な握り心地のグリップ

ダイヤルや専用アプリでスマホ撮影をより簡単に

クイックリリース方式で取り外しも簡単

取り外したグリップはリモコンに

スタンドとしても機能

セキドは12月9日、同社が総代理店を務める「PGYTECH」ブランドから「MagCam 2 スマートフォン グリップ」を公式サイト、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングで発売した。カラーはクラシック ブラック、ミスティ グレー、ミント グリーンの3色展開で、価格は8580円。新製品は、スマホ撮影をより快適に、思い通りに楽しむために設計されたモジュールグリップ。快適な握り心地で、Bluetooth接続によりカメラ操作や撮影が可能となっており、装着するとカメラのような見た目になる点もポイントだ。また、専用アプリ「PGYTECH PhotoVideo Creative」と連携すれば、iPhoneユーザーでも細かなカメラ操作が可能になる。ハンドルには高品質のPUレザー仕上げを採用し、安定したグリップ感を実現。グリップ部分は内部には3000mAhバッテリーを搭載し、給電も可能だ。また、スナップ式のクイックリリース構造を採用しているので、素早く取り外せる。さらに、取り外したグリップの操作部分は、Bluetoothリモコンとして機能。写真／ビデオの切り替え、撮影、ズーム調整など、スマホの操作に活用できる。なお、グリップを取り外すと、スマホ側ではスマホスタンドとして使用できる。