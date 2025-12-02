ケンコー・トキナー、サンリオキャラクターの超小型トイデジタルカメラ

サンリオキャラクター トイカメラ SWEETS

持ち運びに便利なネックストラップも付属

付属のネックストラップ取り付けイメージ

本体背面のマグネットで金属面への固定が可能

本体には、PCとの接続や充電用のminiUSBポートを備える

ケンコー・トキナーは11月28日に、サンリオキャラクターモデルの超小型トイデジタルカメラ「サンリオキャラクター トイカメラ SWEETS」を発売した。デザインは、ハローキティ、シナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコ、マイメロディ、クロミ、ハンギョドンの7種。価格はオープンで、「ケンコー・トキナーオンラインショップ」での価格は7920円。「サンリオキャラクター トイカメラ SWEETS」は、サンリオキャラクターをあしらった超小型トイデジタルカメラの、スイーツをテーマにした新シリーズ。本体は、クラシックカメラをモチーフにしたデザインを採用し、思わず持ち歩きたくなるコンパクトサイズながら、写真撮影・動画撮影・録音に対応している。付属のネックストラップを取り付ければ、アクセサリー感覚で持ち歩ける。さらに、本体背面にはマグネットを備えており、金属面に固定できるので、動画撮影時などに役立つ。なお、カメラとしての基本性能は「Kenko トイカメラ Pieni II」と同じで、10分の1インチで有効画素数131万画素のCMOSセンサーを搭載。静止画サイズは1280×1024、動画サイズは720×480（30fps）。対応メディアは、2GBまでのmicroSDカードおよび32GBまでのmicroSDHCカード。本体のminiUSBポート経由で、PCとの接続や本体のバッテリ充電が可能となっている。サイズは幅51×高さ36×奥行き18mmで、重さは約18g。