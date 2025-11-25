大人のためのトイデジ「PaperShoot」から、ブロックデザインのコレクションが登場

Aura Bricks コレクション

「世界にたったひとつの作品」をつくった、あの感覚をもう一度！

好みのブロックやカラーの組み合わせを楽しめる

6色のカラーバリエーションを用意

12月7日まではレンズキャッププレゼントキャンペーン開催中

PaperShoot

ピンコイは11月21日に、大人のためのトイデジタルカメラ（トイデジ）「PaperShoot（ペーパーシュート）」の新シリーズ「Aura Bricks コレクション」の販売を、「PaperShoot」公式ショップにて開始した。カラーは、ホワイト、ブラック、ブルー、ディープグリーン、ベージュ、イエローの6色。「Aura Bricks コレクション」は、カメラ本体およびアクセサリーをブロックモチーフにデザインした新シリーズ。子どもの頃に夢中になってブロックを積み上げて、「世界にたった1つの作品」をつくった際の感覚を楽しめる。各パネルがブロックのようになっており、自分なりに組み合わせられるため、好みのブロックを選んだり、カラーの組み合わせを楽しんだりと、遊び心あふれるデザインに仕上げられる。さらに、カメラをしっかり保護してくれるシリコンバンパーを搭載し、衝撃や天候にも強い素材を採用しているので、毎日の持ち歩きはもちろん、旅先でも頼れるデザインとなっている。なお、11月28日までの期間はブラックフライデーとして、「Aura Bricks コレクション」を含む「PaperShoot」のアイテムを、最大1万円オフで購入できる。さらに、12月7日までに「Aura Bricks コレクション」を予約すると、レンズキャップがもらえる。「PaperShoot」は、「紙を使って」作った着せ替え可能なカメラ。紙のように薄く軽量で、フィルムカメラのように手軽に「エモい」写真を撮れるデジタルカメラ。ポケットに入るコンパクトサイズで、旅行や外出にも気軽かつ手軽に持ち歩ける。写真6キャプション＝「PaperShoot」のイメージ