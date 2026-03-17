栓抜きがついてパリピも安心 竹素材を使用したポータブルスピーカー「Get Together Go」

サステナブルなデザイン 防水・防塵性能も備えタフな構造

Get Together Go

サステナブルなデザイン

グリルカバーは着脱式

シーンで選べるEQモードを搭載

水にも強いタフなつくり

ボトルオープナーを内蔵

マーシャルの国内正規輸入代理店でもある完実電気は3月19日、「House of Marley」ブランドから、ポータブルスピーカー「Get Together Go」を発売する。カラーは、シグネチャーブラックとクリームの2色で、市場予想売価は2万9990円。新製品は、地球環境に配慮したサステナブルなデザインで、高いパフォーマンスも備えたポータブルスピーカー。廃棄物を再利用して作られたREGRINDシリコンと竹素材を組み合わせている。簡単に着脱できるグリルカバーで、スピーカーを清潔に保つことができ、長期間愛用できる一台だ。サイズはW30cm×D7.8cm×H10.7cmで、重さは約1.35kg。サウンド面では、シーンに合わせて選べる三つのEQモード（Marley Signature Sound／Bass Boost／Outdoor Mode）を搭載。無線規格では、Bluetooth 6.0に対応する。最大20時間の連続再生が可能で、フル充電にかかる時間は約4時間。Auracast機能により、同モデルのスピーカーを複数台用意することで、連携も可能だ。さまざまな環境で安心して使えるようIP67等級の防水・防塵性能を備えており、野外での使用も安心。パーティーやアウトドアシーンでも役立つボトルオープナーを内蔵しており、栓抜きいらずな点もうれしい。