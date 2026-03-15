外付けHDD価格も本格上昇開始か【道越一郎のカットエッジ】

外付けHDDの販売前年比と容量別平均単価

外付けHDDの販売台数メーカーシェア

外付けHDD（ハードディスク）の価格が上昇し始めた。爆発的に拡大が進む生成AIに伴う急激な需要増と、円安やインフレが主な要因だ。PC用メモリーの価格上昇ほど急激で大幅ではないものの、半年前よりおおむね2割程度値上がりしている。外付けHDDは、PC用だけでなく、テレビにつなげて録画用に使用することも多い。PC関連パーツの価格上昇の影響は、徐々に一般消費者にも広がり始めたと言えるだろう。全国2400の家電量販店やオンラインショップなどの実売データを集計する、BCNランキングで明らかになった。今回の価格上昇は昨年11月あたりから始まった。外付けHDD全体の平均単価（税抜き、以下同）は、おおむね1万5000円台で推移していた。それが、11月に1万6700円と過去3年での最高値を突破。12月、1月と1万6000円台で足踏みしていたものの、2月には再び上昇に転じ、1万9700円と2万円台目前のまで値上がりした。価格が安定していた半年前の9月比で24.9％上昇した計算だ。2月現在、販売台数の38.3％を占め、最も売れているのが容量2TBモデル。平均単価は、昨年9月時点の1万2300円から、この2月で1万5100円と22.6％上昇した。販売台数構成比22.4％で2番目に売れている4TBモデルは、2万400円と25.8％上昇。次いで16.2％を占める1TBモデルは1万2300円で11.4％の上昇と、こちらは値上がり幅は比較的マイルドだった。さらに、12.6％の構成比を占めて続く6TBモデルは、2万4500円と21.2％上昇した。市場全体では販売台数が減少しつつ販売金額が増大するという減少が起きている。もともと外付けHDD市場の販売台数は前年割れ基調で推移していた。9月の販売台数前年同月比は86.0％と2桁割れ。10月と11月は前年を上回ったものの、12月、2月と再び2桁割れを喫している。一方販売金額は、12月を除いて前年超え。特にこの2月は台数が88.9％で2桁割れだったのに対し、金額が110.5％と2桁増。単価上昇によるものだ。メーカー別の販売台数シェアも変化が生じている。トップに君臨するのは年間を通じて6割強のシェアを維持してきたバッファロー。しかしこの2月は57.7％を記録。同社のシェアが6割を切ったのは、24年4月以来22カ月ぶりだ。続く2位は18.6％まで浮上してきたI・Oデータ。しばらく10％台前半で推移してきた同社だが、2月に急浮上。2位に躍り出た。一方、安定的に2位を維持してきたエレコムは14.9％と3位に後退している。外付けHDDの価格上昇傾向は、AIやデータセンター需要の拡大継続によって、当面続くものとみられる。さらに、中東情勢の悪化に伴う原油価格の上昇も大きな懸念要因。HDDの記録密度を飛躍的に高める次世代技術、HAMR（Heat-Assisted Magnetic Recording＝熱アシスト磁気記録）に期待が集まるものの、普及にはあと数年はかかりそう。インフレや円安も相まって、外付けHDDの価格が大きく下がることは、しばらくなさそうだ。（BCN・道越一郎）