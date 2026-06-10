子育て世帯の「お金のリアル」に関する調査　今の負担は食費

子育て世帯を対象にした「子育て世帯のお金のリアル」に

関する調査結果が発表

189件の声を分析

調査結果詳細

コミットグロースは6月5日に、同社が運営する子育てコミュニティ「てつなぎ」が、30～40代を中心とした子育て世帯を対象に実施した、「子育て世帯のお金のリアル」に関する調査の結果を発表した。同調査は、専業主婦、共働き世帯、シングルマザーなどに対して行われ、189件の回答を得ている。今回の調査結果から、保護者はこれから増えていく教育費への不安を抱えつつも、食事が家族の楽しみであり、親自身の休息にもつながっていることから、食費や外食費を削れないでいることがわかった。一方で、「夫は飲み会に行けるのに私は美容院を我慢している」「生活費の負担が偏っている」といった声も多く寄せられており、生活費への悩みはお金そのものだけでなく、夫婦間の価値観や負担感とも深く結びついていることがうかがえる。そして、自身の美容や服、お小遣いといった「親自身の支出」に、生活費に関するさまざまな課題のしわ寄せが及んでいる現状が明らかになっている。