楽天市場、2026年夏のトレンド予測　「猛暑攻略グッズ」と「“新”グルメ」！

2026年夏のトレンド予測

今夏、注目を集めそうな消費行動や商品を予想

1位～5位のアイテム

6位～10位のアイテム・消費行動

楽天グループが運営するインターネット・ショッピングモール「楽天市場」は、毎年恒例の「夏のトレンド予測」の2026年版を発表した。「『楽天市場』 2026年夏トレンド予測」は、ユーザーの購買行動分析データや一般消費者へのアンケート調査をもとに、今夏に注目を集めそうな消費行動や商品を1位から10位までのランキング形式でまとめたもの。今回は、上位5位までは「新時代の猛暑攻略グッズ」、6位以下は「夏の風物“新”グルメ」として同じジャンルの消費行動や商品をピックアップした。「新時代の猛暑攻略グッズ」は、猛暑対策グッズを中心に、体に装着して直接冷却し体温調節ができる「ウェアラブル冷却武装」のほか、「進化系冷却グッズ」「多機能＋ファン（プラスファン）」「避暑着」「ワンにゃんクーラー」を挙げた。いずれも「楽天市場」の各ショップで取り扱っているが、実際の商品名はショップごとに異なる。年々深刻化する夏の暑さに合わせた新たな対応や対策のあり方が求められており、真夏日、猛暑日、一部地域における酷暑日に順応することを手助けする「猛暑攻略グッズ」の需要が増すと予測している。なお、酷暑日とは「最高気温が40度以上の日」を指し、2026年4月に気象庁が新たに命名した。「夏の風物“新”グルメ」は、「辛酸冷・麺（しんさんれいめん）」「たのしそうめん」「ひんやりとろ変スイーツ」「冷凍アレンジ」「いえなかかき氷専門店」を挙げた。「辛酸冷・麺」とは、食欲を増進させる「辛い」「酸っぱい」「冷やし」と「麺」を掛け合わせた造語で、これからの本格的な暑さに向け、需要がさらに伸びると予測している。10位の「いえなかかき氷専門店」の例としては、「Toffyショップ楽天市場店」が販売する「Toffy 電動ふわふわかき氷器」と、「人と地球にやさしい暮らしてくてく」が販売する「天然フルーツのかき氷シロップ 氷屋さんちの削氷 〔けずりひ〕 生シロップ6個セット」を紹介。「かき氷機」の流通は、前年同期比約1.1倍と好調で、加熱処理を最小限に抑えたプレミアムな「かき氷 生シロップ」も人気を集めており、自宅で専門店のようなクオリティを楽しむ需要が高まっていると分析する。