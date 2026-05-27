「楽天ポイント」が使える店を総まとめ あなたの身近なお店は使える？
コラム
2026/05/27 16:00
楽天ポイントカードは、食事や買い物の支払い時に提示することで楽天ポイントを貯められるお得なサービスです。たくさんの店で使えますが、実際にどの店が対応しているのか、わからないこともあるのではないでしょうか？
本記事では、実際に楽天ポイントが使える店をジャンル別にリストアップするほか、楽天ポイントと楽天ペイの違い、ネットでの楽天ポイント活用方法についても解説します。
楽天の提携加盟店は約500万店舗以上あります（2026年5月現在）。以下では、具体的にどんなお店で利用できるのかを詳しく解説します。
※掲載している店舗でも、一部店舗では楽天ポイントカードに対応していない場合があります。利用前に各店舗の対応状況をご確認ください。
・ファミリーマート
・ファミマ!!
・TOMONY
・デイリーヤマザキ
・ポプラ
・生活彩家
・くらしハウス
・スリーエイト
・さくらみくら
・東急ストア
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・西友
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・タウンプラザかねひで
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・サンドラッグ
・ダイコクドラッグ
・ツルハドラッグ
・くすりの福太郎
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・ドラッグストアウェルネス
・三千里薬品
・東急百貨店
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・函館栄好堂
・大盛堂書店
・博文堂書店
・有隣堂
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・楽天市場
・ラクマ
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・楽天マガジン
・アルペン
・スポーツデポ
・湘南美容クリニック
・AGAスキンクリニック
・引越しは日通
・サカイ引越センター
・アリさんマークの引越社
・出光サービスステーション
・シェルサービスステーション
・ENEOS
・コスモ石油
・ニッポンレンタカー
・東急ホテル
・ビューホテルズ
・オートバックス
・イエローハット
・apollostation
上記の他にも、日本全国の店で楽天ポイントを使用できますが、中には対応していない店やサービスがあるかもしれません。
そんな時は楽天に直接リクエストを送ることもできます。楽天ポイントカードに対応して欲しい店を下記のリクエストフォームから送ることで、対応されるようになるかもしれません。
参考：楽天ポイントカード: 使えるお店リクエスト
よく混同されがちですが、楽天ポイントカードと、バーコード決済サービスである楽天ペイは、利用できる店舗が必ずしも同じではありません。
たとえば、コンビニの中でも楽天ポイントカードが使えない店舗がある一方で、楽天ペイでの支払いには対応しているケースがあります。このような店舗では、楽天ペイで支払うことで楽天ポイントを貯めることが可能です。
また、楽天ポイントカードに対応していない店舗でも、楽天ペイには対応しているケースは多く見られます。ただし、対応状況は店舗や地域、時期によって変わるため、利用前に確認することが大切です。
なお、楽天ポイント加盟店では、楽天ポイントカードを提示してから楽天ペイで支払うことで、ポイントの二重取りも可能です。そのため、効率よくポイントを貯めたい場合は「ポイントカード提示＋楽天ペイ支払い」を意識してみるとよいでしょう。
楽天ペイの対応店舗は公式サイトで随時更新されているため、最新情報は以下から確認してみてください。
参考：楽天ポイントカード: 使えるお店
楽天ポイントは楽天ポイントカードや楽天ペイ、楽天Edyなどを使って貯めることができます。楽天のサービスを使っていれば自然と貯まるので、気づいたらたくさん貯まっていたという人もいるかもしれません。ぜひ本記事を参考にポイントの使い道を検討してみてください。
本記事では、実際に楽天ポイントが使える店をジャンル別にリストアップするほか、楽天ポイントと楽天ペイの違い、ネットでの楽天ポイント活用方法についても解説します。
楽天ポイントが使える店
楽天の提携加盟店は約500万店舗以上あります（2026年5月現在）。以下では、具体的にどんなお店で利用できるのかを詳しく解説します。
※掲載している店舗でも、一部店舗では楽天ポイントカードに対応していない場合があります。利用前に各店舗の対応状況をご確認ください。
コンビニ
・ファミリーマート
・ファミマ!!
・TOMONY
・デイリーヤマザキ
・ポプラ
・生活彩家
・くらしハウス
・スリーエイト
・さくらみくら
スーパーマーケット、ホームセンター
・東急ストア
・コーナン
・ビーバートザン
・ホームセンタームサシ
・ビバホーム
・アークマスター
・ジャンボエンチョー
・Hard Stock
・Casa
・SWEN
・ユニディ
・ダイシン
・カルディコーヒーファーム
・西友
・京王ストア
・コモディイイダ
・マツゲン
・ハローデイ
・ボンラパス
・タウンプラザかねひで
・リベロ
・スーパーABC
ドラッグストア
・サンドラッグ
・ダイコクドラッグ
・ツルハドラッグ
・くすりの福太郎
・ウォンツ
・ドラッグストアウェルネス
・三千里薬品
百貨店
・東急百貨店
・渋谷ヒカリエ
・大丸
・松坂屋
・ハンズ
・丸由百貨店
・松屋銀座
・KITTE丸の内
・タカシマヤ ゲートタワーモール
家電量販店
・ビックカメラ
・コジマ
・ソフマップ
・ジョーシン
・100満ボルト
グルメ
・マクドナルド
・ガスト
・バーミヤン
・ジョナサン
・夢庵
・ロイヤルホスト
・ココス
・ビッグボーイ
・華屋与兵衛
・大戸屋
・すき家
・吉野家
・はま寿司
・くら寿司
・魚屋路
・ミスタードーナツ
・カレーハウスCoCo壱番屋
・築地銀だこ
・丸亀製麺
・はなまるうどん
・不二家
カフェ・喫茶店
・タリーズコーヒー
・PRONTO
・サンマルクカフェ
・倉式珈琲店
ファッション
・URBAN RESEARCH
・THE GOODLAND MARKET
・BEAMS
・UNITED ARROWS
・SHIPS
・GLOBAL WORK
・niko and…
・LOWRYS FARM
・HARE
・LEPSIM
・RAGE BLUE
・GEORGE’S
・earth music&ecology
・AMERICAN HOLIC
・ナノ ユニバース
・ROSE BUD
・SNIDEL
・JOURNAL STANDARD
・FREEMANS SPORTING CLUB
・gelato pique
・Barbour
・ROPE
・MACKINTOSH PHILOSOPHY
・ライトオン
・Dessin
・洋服の青山
・ete
・KOMEHYO
・コナカ
・UNIVERSAL LANGUAGE MEASURE`S
・SUIT SELECT
・REGAL SHOES
・Clarks
・coen
・メガネスーパー
・コンタクトのアイシティ
書店
・丸善
・ジュンク堂書店
・函館栄好堂
・大盛堂書店
・博文堂書店
・有隣堂
・オリオン書房
ネットサービス
・楽天市場
・ラクマ
・楽天モバイル
・楽天マガジン
そのほか
・アルペン
・スポーツデポ
・湘南美容クリニック
・AGAスキンクリニック
・引越しは日通
・サカイ引越センター
・アリさんマークの引越社
・出光サービスステーション
・シェルサービスステーション
・ENEOS
・コスモ石油
・ニッポンレンタカー
・東急ホテル
・ビューホテルズ
・オートバックス
・イエローハット
・apollostation
楽天ポイントを使える店をリクエスト
上記の他にも、日本全国の店で楽天ポイントを使用できますが、中には対応していない店やサービスがあるかもしれません。
そんな時は楽天に直接リクエストを送ることもできます。楽天ポイントカードに対応して欲しい店を下記のリクエストフォームから送ることで、対応されるようになるかもしれません。
参考：楽天ポイントカード: 使えるお店リクエスト
楽天ポイントと楽天ペイは使える店が違う
よく混同されがちですが、楽天ポイントカードと、バーコード決済サービスである楽天ペイは、利用できる店舗が必ずしも同じではありません。
たとえば、コンビニの中でも楽天ポイントカードが使えない店舗がある一方で、楽天ペイでの支払いには対応しているケースがあります。このような店舗では、楽天ペイで支払うことで楽天ポイントを貯めることが可能です。
また、楽天ポイントカードに対応していない店舗でも、楽天ペイには対応しているケースは多く見られます。ただし、対応状況は店舗や地域、時期によって変わるため、利用前に確認することが大切です。
なお、楽天ポイント加盟店では、楽天ポイントカードを提示してから楽天ペイで支払うことで、ポイントの二重取りも可能です。そのため、効率よくポイントを貯めたい場合は「ポイントカード提示＋楽天ペイ支払い」を意識してみるとよいでしょう。
楽天ペイの対応店舗は公式サイトで随時更新されているため、最新情報は以下から確認してみてください。
参考：楽天ポイントカード: 使えるお店
まとめ
楽天ポイントは楽天ポイントカードや楽天ペイ、楽天Edyなどを使って貯めることができます。楽天のサービスを使っていれば自然と貯まるので、気づいたらたくさん貯まっていたという人もいるかもしれません。ぜひ本記事を参考にポイントの使い道を検討してみてください。