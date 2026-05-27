「楽天ポイント」が使える店を総まとめ あなたの身近なお店は使える？

楽天ポイントが使える店

※掲載している店舗でも、一部店舗では楽天ポイントカードに対応していない場合があります。利用前に各店舗の対応状況をご確認ください。

コンビニ

スーパーマーケット、ホームセンター

ドラッグストア

百貨店

家電量販店

グルメ

カフェ・喫茶店

ファッション

書店

ネットサービス

そのほか

楽天ポイントを使える店をリクエスト

楽天ポイントと楽天ペイは使える店が違う

まとめ