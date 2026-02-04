東京ポイントからdポイントへの交換で10％ポイント増量　楽天ペイ、au PAYは抽選で当たる

お得な期間限定キャンペーン

「東京アプリ」は受け取り後に好きなポイントに交換する仕組み

公式サイトでは、アクセスが集中しやすい時間は避けるよう呼びかけている。

なお、2月3日現在、東京ポイントからdポイントへの交換において一部交換遅延が生じている

楽天ペイは抽選で当たるキャンペーンを開催

au PAYも抽選で当たるキャンペーンを開催

NTTドコモは、東京都が「東京アプリ生活応援事業」として実施する、15歳以上の都民1人につき1万1000ポイントを進呈する取り組みの開始にあわせ、「東京ポイントからdポイントへの交換で＋10％もらえるキャンペーン」を2月2日から3月31日までの期間限定で実施する。東京都が提供する「東京都公式アプリ（東京アプリ）」から対象の都民が申し込むと付与される都独自ポイント「東京ポイント」（1万1000ポイント）をdポイントへ交換すると、もれなく10％分のdポイント（期間・用途限定）を増量して進呈する。一方、楽天ペイメントは、同事業にあわせ、抽選で555人に5555円相当の楽天グループのオンライン電子マネー「楽天キャッシュ【基本型】」を進呈する「【楽天ペイ主催】東京ポイントを交換するなら楽天ペイ！東京GOGOキャンペーン！」を実施する。エントリー必須で、キャンペーン期間は2月2日～4月1日。「東京ポイント」100ポイントは「楽天ペイ（楽天キャッシュ）」100円分に交換可能で、東京ポイントから1000ポイント以上交換した場合のみ、抽選キャンペーンの対象となる。KDDIとauペイメントが提供する「au PAY」も、東京ポイントをau PAY残高に交換すると抽選で5000人に2000円相当のPontaポイントが当たる「au PAYで東京ポイント交換キャンペーン！」を実施する。対象は期間中に東京ポイントを3000ポイント以上交換した人。キャンペーン期間は2月2日～4月5日。東京アプリ生活応援事業の詳細や手続き方法は、東京アプリの公式サイトで確認できる。申込期限は2027年4月1日。東京都では当初は申し込みが殺到すると予想しており、申し込み時期の分散を呼びかけている。