テレビの設置・配線問題を解決！ 設置場所や配線方法、便利アイテムを紹介

TVS REGZA レコーダー撤退のワケ――放送波録画機時代の終焉と次世...

TVS REGZAがBD・HDDレコーダー（レコーダー）市場から撤退した。昨年いっぱいで全てのモデルの生産を終了。現在残っている流通在庫がなくなれ...