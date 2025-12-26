おしゃれで機能的！タンスのゲンからユニット式テレビ台3モデル

ライフスタイルに合わせて選べるテレビ台3モデルが登場

タンスのゲンは12月22日に、ライフスタイルに合わせて選べるテレビ台、「つなげて使えるユニットテレビ台」「伸縮式テレビ台」「魅せる、隠せる。今回発売されたテレビ台はいずれも、デザインはもちろんサイズや収納など、1人暮らしから家族まで幅広く使える。「つなげて使えるユニットテレビ台」は、幅60cmおよび70cmのユニットを横に連結するだけで、部屋に合わせてサイズを調整可能なテレビ台。連結してテレビ台として使えるほか、1台だけでキャビネットとしても使える。120cm、150cm、180cm、210cmのセット販売、および単品での購入が可能なので、部屋のサイズやライフスタイルに合わせて、横につなげて壁に沿って一列に設置したり、テレビ台として複数台つなげて残りはキャビネットとして使用したりできる。横につなげる場合は、それぞれ2カ所のねじ穴から挟み込むように連結ボルトを締めることによって、ずれることなく簡単に連結可能となっている。前板に波状の立体デザインを採用することで、光の当たり方で陰影が生まれる、シンプルながらも上質なデザインに仕上げた。また、波状の縦ラインが同じ間隔で続くため複数台つなげても継ぎ目が目立ちにくく、1台のテレビ台のように見える。前板の扉付き収納には、小物や雑貨をまとめて収納できる。棚板には、3段階で高さを変えられる可動棚を採用し、収納物の高さに合わせて自由に調整可能で、棚板を取り外せば1つの広い収納スペースにもなる。カラーは、シャビーオーク、ホワイトウッド、ウォールナットの3色。価格は、セット販売が1万3999円から、単品販売が6999円から。「伸縮式テレビ台」は、天板をスライドさせることで、幅、形、角度を自在に変形できるコンパクトなテレビ台。木目のシンプルなデザインなので、幅広いテイストの部屋にマッチする。また、脚部にアクセントとなるストーン調を入れることによって、モダンスタイルのインテリアとも相性がよい。上段を回転させるだけで簡単に左右の変更が可能なため、1台でコンパクトスタイル、ワイドスタイル、コーナースタイルの3つのスタイルを作れる。カラーは、ホワイトウォッシュ、アッシュグレー、シャビーオークの3色。価格は6999円。「魅せる、隠せる。フラップ扉付きテレビ台」は、「魅せる収納」と「隠す収納」のいいとこ取りができる、フラップ扉のテレビ台。お気に入りのアイテムをおしゃれに飾りつつ生活感は隠せるため、インテリア性と実用性の両立が実現する。前板の両端にはフラップ扉収納を設置しており、お気に入りの本や写真をおしゃれにディスプレーすることが可能で、フラップ扉は本や写真を立てかけたまま開閉できる。また、フラップ扉の中には、生活感の出やすいものをまとめて収められるスペースも設けている。前板の中央はAV収納に適したオープンスペースで、熱がこもりにくく背面の配線がしやすい。オープンスペースの棚板には、3cm間隔で3段階に高さを変えられる可動棚を採用し、収納する物に合わせた高さ調整が可能となっている。また、本物の質感を表現するエンボス加工を施した木目デザインを採用し、細かな凹凸のある仕様とした。カラーは、シャビーオーク、ホワイトウッド、チャコールグレーの3色。価格は、幅120cmモデルが5999円、幅150cmモデルが6999円、幅180cmモデルが8499円。