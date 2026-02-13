11年ぶりの開催！98ブランド集結の国内最大級オーディオイベント「ポタフェス2026広島」

ポータブルオーディオの試聴＆体験イベント

タイムマシンが運営するイヤホン・ヘッドホン専門店「e☆イヤホン」は3月21日11～17時に、イヤホン・ヘッドホンを中心としたポータブルオーディオの試聴＆体験イベント「ポタフェス 2026 広島」を、広島県立広島産業会館（広島県広島市）西展示館の第2展示場にて開催する。入場は無料で、事前登録の必要はなく自由に入退場できる。「ポタフェス」は、「e☆イヤホン」が主催するイヤホン・ヘッドホンの試聴＆体験イベントで、広島での開催は2015年の「ポタフェス Limited」以来11年ぶり、フルサイズの「ポタフェス」としては初開催となる。今回の「ポタフェス 2026 広島」では、イヤホンやヘッドホンをはじめ、ポータブルオーディオプレーヤーなどを手がける98のブランドが国内外から集結する。あわせて、特設物販、オーダーメイドイヤホンの注文受け付け、買い取りといった「e☆イヤホン」の各種サービスも利用できる。14時からは、「e☆イヤホン」公式YouTubeチャンネルに出演したこともある、広島県出身の声優・反田葉月さんをゲストに迎えるトークイベント「ポタフェス開催記念！オーディオトークバラエティー in 広島」を開催する。トークイベントでは注目の新製品を紹介するほか、広島ならではの企画を予定している。なお、同イベントは公開収録となり、その様子は後日「e☆イヤホン」公式YouTubeチャンネルにて公開される（予定）。さらに、オーツェイドによるイヤホン組み立て体験イベント「ASSYミーティング（アッシーミーティング）」のショート版となる、「ASSYミーティング Light」を初開催する。同イベントは、「ASSYミーティング」と「ポタフェス」での試聴の両方を楽しめるよう、音のチューニングのみに特化した内容での体験が可能となっている。制作モデルは「MAPro1000ベース」（コネクタ：Pentaconn ear）で、価格は1万6000円。開催時間は第1部が11時30分～13時30分、第2部が14時30分～16時30分。参加にあたっては、「e☆イヤホン」オンラインショップでの事前決済が必要で、先着順での受付となる。