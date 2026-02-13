低反発と高反発のいいとこ取り！ タンスのゲン「寝落ち姫のマットレス」が快眠を変える

寝落ち姫のマットレス

注目ポイントは5層構造

「寝落ち姫のマットレス」に採用されている5層構造のイメージ

身体の凹凸に合わせてやさしく沈み込みつつ、

高反発で支えて寝姿勢を保つシンデレラフィットフォームを採用

ポケットコイルのイメージ

エッジサポート構造によって、縁までしっかり支えてくれる

カバーにはテンセル ニット生地（上）、

側面上部にはメッシュ生地を採用

取り外し可能なカバー付き

タンスのゲンは2月6日に、ポケットコイルをベースにした独自の5層構造と、オリジナル素材「シンデレラフィットフォーム」を使用した、「寝落ち姫のマットレス」を公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。価格は、シングルが2万9999円、セミダブルが3万4999円、ダブルが3万9999円、クイーンが4万4999円、キングが4万9999円。「寝落ち姫のマットレス」は、5層構造による身体にフィットしつつも沈み込みすぎない寝心地が最大の特長となるマットレス。身体にやさしく寄り添いつつも必要な部分はしっかりと支える設計によって、どんな寝姿勢でも快適に眠れる。各層は、なめらかな肌触りと優れた調湿性を実現する、テンセル ニット生地を使用した「やさしく触れるトップ層」、低反発のように体に沿って沈むことで高反発の反発力で姿勢を支える、シンデレラフィットフォームを使用した「身体に寄り添うフィット層」、上層の沈み込みを適切に受け止めて寝返りのしやすさと安定感を補助する、高反発ウレタンを使用した「反発力を整えるサポート層」、独立したコイルが体のラインに沿って動くことで体圧をバランスよく分散する、ポケットコイルによる「体圧を点で支えるコア層」、コイル全体を支えて耐久性と寝心地の安定性を高める、高反発ウレタンを使用した「土台を安定させるベース層」で構成されている。独自素材であるシンデレラフィットフォームは、低反発ウレタンと高反発ウレタンの特性を併せ持つハイブリッド設計で、低反発のように身体の凹凸に合わせてやさしく沈み込みつつ、高反発でしっかりと支えることによって寝姿勢を保てる。なお、シンデレラフィットフォームには緑茶成分を配合し、天然由来の抗菌・消臭効果で安心して使える。また、内部に設けられた微細な孔のため湿気や熱がこもりにくく、1年中快適に使用できる。ポケットコイルは、1つひとつのコイルが独立して動き、身体のラインに合わせてフィットする。身体の凹凸に沿ってコイルが点で身体を支え、体圧がバランスよく分散されて腰や肩にかかる負担を軽減し、安定した寝姿勢と快適な寝心地を実現する。また、もっとも体圧がかかりやすい中央部分のコイルを2.2mmとすることによって、腰回りの負担を軽減してくれる。「寝落ち姫のマットレス」で採用されているポケットコイルのスプリングは、優れた強度と耐久性を誇り（SWRH 72B C種）、マットレスに適したバランスの取れた硬さとしなやかさを兼ね備えている。あわせて、コイルを並行に配置することでコイル間に適度な隙間が生まれ、一般的な交互配列と比較して空気の通り道が確保されるので、通気性が向上する。さらに、縁（エッジ）部分を補強することによって全体の安定性を高め、高い耐久性と安定した寝心地を維持する、エッジサポート構造を採用している。具体的には、側面に硬めの220Nウレタンを備えて両サイドおよび足元の強度を高めることで、端まで安定した寝心地を実現した。また、ポケットコイルとの組み合わせによって振動が伝わりにくいため、2人で寝ても「境目」を感じにくい。加えて、縁部分を厚めに補強し、両サイドに11cm、ヘッド・フット部分に15cmの厚みを持たせることで、端に座った際や寝返り時でも沈み込みにくく、安心して使える。カバーには、植物由来のやさしい素材であるテンセル ニット生地を採用し、柔らかな手触りと優れた伸縮性で肌にやさしく馴染み、快適な使用感を実現するとともに、調湿性にも優れており、蒸れにくく快適に使用できる。また、側面にはファブリック生地、側面上部にはメッシュ生地を採用することで、湿気を効率よく放出する。カバー付きなので、ベッドフレームの上にそのまま置いて使用可能で、カバーは取り外して洗えるため、常に清潔さを保てる。