失敗しないマットレス選び、タンスのゲン新作のピロートップモデルが優秀すぎる

ピロートップ付きポケットコイルマットレス

肌触りと寝心地の両方を追求

ピロートップによって快適な肌触りや寝心地を実現

飛ばし縫いで縫い付けを減らした「ジャンプキルト」を採用

ポケットコイルが身体を点で支えてくれるので体圧分散に優れる

ポケットコイルは、より高い通気性を実現すべく並行に配列

エッジ部分の強化によって全体の安定性をさらに向上

3色のカラーバリエーションを用意

タンスのゲンは1月16日に、肌触りと寝心地を高めるピロートップと、体圧分散性に優れたポケットコイル構造を組み合わせた、贅沢な寝心地を実現する「ピロートップ付きポケットコイルマットレス」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。カラーは、ブラック、ホワイト、グレーの3色。価格は、シングルが1万4999円、セミダブルが1万8999円、ダブルが2万2999円。「ピロートップ付きポケットコイルマットレス」は、高級ホテルなどで見かける厚みがあって寝心地がよい「ホテル仕様のマットレス」を、購入しやすい価格で再現することをテーマに企画・開発された。ポケットコイルマットレスにピロートップ（マットレスの表面に縫い付けられた柔らかいクッション層）を組み合わせた多層構造を採用することで、ピロートップのふっくらとしたクッション性が寝心地の質を一段と高めるとともに、下層にポケットコイルを配置することによって、独立したコイルが身体のラインに沿って「点」で支え、安定した寝姿勢と快適な寝心地を実現している。キルトにもこだわり、飛ばし縫いで縫い付けを減らした「ジャンプキルト」を採用しており、縫い付けを最小限に抑えることでウレタン本来の柔らかさを損なうことなく、ふっくらと仕上げた。なお、表地にはふんわりと優しい肌触りのニット生地を採用するとともに、防菌・防ダニ加工を施しているので、安心して使える。さらに、優れた伸縮性によって身体にしなやかにフィットするため、包み込まれるような心地よい寝姿勢をサポートする。ポケットコイルには、強度と耐久性に優れた高品質のスプリング（SWRH 72B C種）を使用し、マットレス用としてバランスのよい硬さとしなやかさを備えているので、長期間しっかりと身体を支えてくれる。また、並行配列の採用によってコイル同士の間に適度なスペースが生まれ、交互配列よりも通気性を高めている。あわせて、両サイドの3列に線径2.0mmの太いコイルを配置してエッジ部分を強化しているため、マットレス全体の安定性がさらに向上しており、端に寝ても沈み込みにくく、ずり落ちる心配が少ない。そのほか、側面に通気性に優れた3Dメッシュを使用することで、ピロートップ特有の接触面の広さによる蒸れを軽減して、マットレス内部の湿気が効率よく放出されるので、季節を問わず快適で蒸れにくい睡眠を可能にしている。