マラソン界のレジェンドとファーウェイがタッグ！ トップアスリートの実戦データから誕生したランニングウォッチとは？

エリウド・キプチョゲ選手とファーウェイが協業

トップランナーの声が製品に直結 実戦投入で証明された性能

ダニエル・マテイコ選手

トップランナーチームがファーウェイ製品と連携

ファーウェイ・ジャパンは、マラソン界のレジェンドであるエリウド・キプチョゲ選手と協業し、ランニング体験を進化させる新たなプロジェクトを進めている。キプチョゲが所属するdsm-firmenichランニングチームとパートナーシップを結び、トップアスリートの実戦データを開発に生かす取り組みを強化。2月26日にスペイン・マドリードで開催されたグローバル発表会では、トップ選手との共同開発による最新モデル「HUAWEI WATCH GT Runner 2」が正式に公開された。同モデルは、日本市場でも近日中に発売予定だという。3月1日に開催された東京マラソンでは、dsm-firmenich所属のダニエル・マテイコ選手がHUAWEI WATCH GT Runner 2を着用し、自己ベストとなる2時間3分44秒で4位入賞を果たした。マテイコ選手は「ファーウェイのテクノロジーなら、プロアスリートの要求に応えてくれると感じた」「非常に軽量でフィット感が良い。レースでも日常でも手放せない」「GPSの捕捉スピードが驚くほど早い。待ち時間なく走り出せる」などとレース後のインタビューで語っている。世界トップレベルのランナーにとって、ランニングウォッチはトレーニングとレース戦略を支える重要なツール。都市部の高層ビル群や複雑な地形でも安定した位置情報を取得する高精度測位、心拍数やHRV（心拍変動）、睡眠、トレーニング負荷などの生理データの分析、長時間のレースに対応するバッテリー性能など、プロレベルの要求に応えるため、ファーウェイは長年にわたってランニング関連技術の研究開発を続けてきた。トップアスリートと共に開発されたHUAWEI WATCH GT Runner 2は、単なるスポーツウォッチではなく「走りを科学するためのパートナー」として新たな価値を提供しそうだ。