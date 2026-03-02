“魅せる”Wi-Fiルーターが誕生！ デザインも通信性能も妥協なしの「HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro」

HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro

ルーターを“隠すもの”から“飾るもの”へ

どこに置いても映えるデザイン

「HUAWEI AI Life」で点灯スケジュールを設定

ルーターとしても高い性能

シャークフィン排熱システム搭載

スマートなインターネット管理を実現

ファーウェイ・ジャパンは、インテリアライトのように美しい外観と、高速で安定したWi-Fi通信を両立したメッシュルーター「HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro」の先行公開を開始した。クラウドファンディング「GREEN FUNDING」で支援を受け付けており、本体と中継機のセットや本体単体に早割価格が設定されている。「雪に覆われた山頂」をイメージした筐体は、これまでの「Wi-Fiルーターは生活感が出る」という常識を覆し、リビングや書斎、寝室のどこに置いても映えるデザインに仕上げている。さらに、日の出や日没を思わせる黄金色から、雪のようにクールな白色まで調光可能なルームライトを搭載。アプリ「HUAWEI AI Life」で点灯スケジュールも設定でき、帰宅時に優しく部屋を照らすスマート照明としても活躍する。美しいクリスタルのような質感を実現する「クリスタルアンテナ」によって、アンテナの透明化を実現。5GHz×4本・2.4GHz×2本の合計6本のアンテナを内蔵し、見た目だけでなく受信感度と通信性能にもこだわっている。最新規格Wi-Fi 7（MLO・4K-QAM・Multi-RU）に対応し、最大3.6Gbpsの通信速度を実現。8Kコンテンツのストリーミング、高リフレッシュレートゲーム、大容量ファイル転送など、負荷の高い利用シーンでも安定した接続が可能だ。本体には2基の2.5Gbpsポートを搭載し、有線接続にも強い設計となっている。独自のMesh技術を搭載し、本体＋中継機セットで広い家でも電波が途切れにくい環境が構築できる。部屋を移動した際も50ms以下の低遅延でローミングでき、途切れのない通信体験を提供。マンション、メゾネット、戸建てなど、さまざまな住居レイアウトに対応し、Wi-Fiの弱いスポットを最小限に抑えられる。高負荷通信時の熱問題を解決するため、空気が自然に循環する排熱構造を採用。上部から熱を逃がし、底面から空気を取り込むことで、高性能ルーターにありがちな熱による速度低下を抑制する。さらに静音設計で、寝室に置いても動作音が気にならない。アプリのHUAWEI AI Lifeでは、使用時間制限などのペアレンタルコントロール、家中の電波強度を可視化する「ヒートマップ診断」、セキュリティーを24時間守る「HUAWEI HomeSec」といった便利機能を提供。電波が弱い場所も一目で分かるため、ルーター位置の見直しや中継機の導入判断がしやすい。HUAWEI WiFi Mesh X3 Proは、「ルーターは隠すもの」という常識を打ち破り、デザインや性能、使いやすさの全てを融合している。生活空間に溶け込みながら、家庭のネット環境をワンランク引き上げてくれるはずだ。