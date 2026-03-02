人気のイヤホンやスピーカーが最大31％オフ！ JBLの「春の新生活応援フェア2026」

「JBL」や「AKG」のワイヤレスイヤホンなどが

最大31％オフになるキャンペーンが開催中

春の新生活を彩る充実ラインアップ

JBL Sense Pro

JBL Soundgear Clips

JBL BAR 300MK2

JBL Flip 7

JBL Grip

JBL PartyBox Stage 320

AKG N5 Hybrid

AKG N9 Hybrid

ハーマンインターナショナルは3月3～25日の期間、人気のワイヤレスイヤホンやポータブルスピーカー、サウンドバーを最大31％オフで購入できる「春の新生活応援フェア2026」を、「JBL」の公式オンラインショップやAmazon.co.jpにて開催する。同キャンペーンでは、3月25日23時59分購入分までが対象に含まれる。おもな対象商品は以下の通り。「JBL Sense Pro」は、ハイレゾに対応したオープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホンのフラッグシップモデル。通常価格2万4200円のところ、キャンペーン価格は10％オフの2万1780円。「JBL Soundgear Clips」は、アクセサリー感覚で身に着けられる「JBL」初となる、カフスタイルのオープンイヤー完全ワイヤレスイヤホン。通常価格1万8700円のところ、キャンペーン価格は10％オフの1万6830円。「JBL BAR 300MK2」は、コンパクトな本体に9基のスピーカーと、圧倒的な没入感を実現するサラウンド技術を凝縮したサウンドバー。通常価格4万9500円のところ、キャンペーン価格は11％オフの4万4000円。「JBL Flip 7」は、スピーカーの能力をリアルタイムで最大限に引き出す「AI Sound Boost」機能を搭載し、USB Type-C経由でのロスレスオーディオ再生（48kHz／24ビット）に対応したワイヤレススピーカー。通常価格1万9800円のところ、キャンペーン価格は17％オフの1万6500円。「JBL Grip」は、簡単に持ち運べるスマート缶サイズに近いコンパクトデザインのワイヤレススピーカー。スピーカーの能力をリアルタイムで最大限に引き出す「AI Sound Boost」機能を搭載している。通常価格1万3970円のところ、キャンペーン価格は24％オフの1万670円。「JBL PartyBox Stage 320」は、スピーカーの能力をリアルタイムで最大限に引き出す「AI Sound Boost」機能を搭載するとともに、「Auracast」によるワイヤレスでのマルチスピーカー接続に対応したパーティースピーカー。通常価格8万5800円のところ、キャンペーン価格は31％オフの5万9400円。「AKG N5 Hybrid」は、ドライバーの振動板コーティングに「DLC＋PEN」素材を採用し、周波数応答の工夫によってAKGリファレンスサウンドを実現した、ハイレゾワイヤレス対応のBluetooth接続と、高音質を提供するLC3plus対応のドングル接続で使える完全ワイヤレスイヤホン。通常価格3万8500円のところ、キャンペーン価格は20％オフの3万800円。「AKG N9 Hybrid」は、PU＋液晶ポリマー素材を採用したメンブレンと、独自の音響設計によるAKGらしい高音質、広いサウンドステージを実現したワイヤレスヘッドホン。通常価格5万5000円のところ、キャンペーン価格は20％オフの4万4000円。