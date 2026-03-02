Yahoo! JAPANとポケモンが30周年で大型コラボ！ アプリきせかえ・限定アイコン・特別演出を開始

30周年でコラボ企画

2026年に誕生30周年を迎えたポケモンと、同じく30周年を迎えるYahoo! JAPANによる、記念イヤーを祝した大規模コラボ企画がスタートしている。今回のコラボはYahoo! JAPANだけでなく、LINEとも連動。アプリきせかえや限定アイコン、検索演出など、幅広い世代が楽しめる仕掛けが登場する。Yahoo! JAPANアプリには、ポケモン30周年に関するニュースをまとめてチェックできる「ポケモンタブ」が期間限定で公開された。加えて、毎月のポケモントレンドを紹介する「ポケモントレンド」も開始。過去作パッケージのポケモンをあしらったオリジナル壁紙が毎月ダウンロードできる仕組みもある。Yahoo! JAPANのアプリやスマホブラウザー版トップページ、検索結果ページでは、ポケモンデザインの特別テーマが設定できる。デザインは「くさ」「ほのお」「みず」をテーマにした3種類で、気分によって好きなタイプに変更できる。Yahoo!検索で「ポケモン30周年」と入力すると、これまでの『ポケットモンスター』シリーズを振り返る特別演出が出現。作品名を検索した場合は紙吹雪が舞い、旅立ちの3匹が登場する。LINEアプリでも3月1日から「ポケモン30周年コラボ」を実施中だ。ウォレットタブ（またはミニアプリタブ）に登場するピカチュウをタップし、ミッションをクリアすると、期間限定で使えるポケモンデザインのアプリアイコン（全8種類）が取得できる。LYPプレミアム会員なら最大180日間使用でき、より長く楽しめる仕様になっている。今回のコラボは、アプリのきせかえや検索演出、限定アイコンなど、仕掛けが盛りだくさん。ポケモンの世界観を日常で楽しめるこの期間に、ぜひ体験してみてほしい。