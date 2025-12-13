15～24歳の生成AI利用、最多は「ふと気になったことを調べる」3割超

普段の生成AI利用、

「ふと気になったことを調べる」が最多に

“心のよりどころ”としての使われ方も

15～18歳の女性では生成AIの利用率が9割近くに

利用目的の項目分類

LINEヤフーは12月9日に、同社の提供する「LINEリサーチ」が、全国の15～24歳の男女を対象に継続的に行っている、「生成AIサービスの利用とその内容」調査の9月期の結果を発表した。同調査は、9月1～3日の期間に行われ、4745件の有効回答を得ている。調査対象者に、普段どのような目的で生成AIを利用しているかを尋ねたところ（複数回答）、「ふと気になったことを調べる」（36.1％）がもっとも多かった。それに「勉強や課題のサポート／試験対策」「アイデア出し（宿題／課題やレポート用）」「文章の作成／添削／要約」といった勉強関連の使い方がいずれも3割台で続き、さらに心に寄り添う相手としての使い方といえる「暇つぶし／雑談」「人間関係の相談」がそれに続いている。一方で、「ふだん生成AIサービスは利用していない」という回答も約2割みられた。普段の生成AIの利用目的を、男女・年齢別でみると、15～18歳の女性では「利用していない」（12.2％）がもっとも低く、利用率は87.8％に達している。19～22歳では男女とも利用率が80％超となった。一方、23～24歳の男性では「利用していない」（31.7％）が他の年齢層よりも高く、23～24歳の女性もやや低めとなっている。利用目的の項目分類ごとの傾向をみると、学生が多い15～18歳、19～22歳では「勉強／課題」の利用が最多となり、男女とも5割超を占めた。中でも、15～18歳の女性は62.9％に達している。一方、社会人が増える23～24歳では「調べもの」が男女とも4割台でもっとも多かった。「相談／アドバイス」は女性の利用が目立っており、とりわけ15～18歳の女性と19～22歳の女性では4割超に達している。