ドンキPB「情熱価格」がアピタ・ピアゴに！ 年末年始は最大50％オフのGRANDバザールも

「情熱価格」の約150アイテムを「アピタ」「ピアゴ」「ユーストア」で順次販売開始

三つの企画で家計を応援

ラガービール 330ml

ドンチキ（フライドチキン）

ナノバブルシャワーヘッドプレミアム

超長省スペーストイレットロール 5.5倍巻き

3枚マルチグリル鍋

U.S.POLO ASSN. メンズ 中綿スタンドジャケット

プーマ メンズ／レディス スニーカー

T-fal インジニオネオ IHパレットミントグリーン セット8

タイガー真空断熱ボトル

コロナ石油ファンヒーター 3.2kw

majicaアプリクーポン大放出祭

専門店majicaポイント20％還元セール

世界のカーペット・ラグ アウトレットセール

ベルギー製カーペット・他輸入カーペット

（5500～5万2500円など）

マット各種

（1100～2万2000円など）

ソファー、チェア

（8800～3万3000円など）

こたつ布団

（3300～5500円など）

ユニーは12月5日に、ドン・キホーテのオリジナル商品ブランド「情熱価格」を、「アピタ」「ピアゴ」「ユーストア」に本格導入することを発表した。「アピタ」「ピアゴ」「ユーストア」への「情熱価格」本格導入では、「情熱価格」から厳選した約150アイテムの販売を順次開始する。安さだけでなく品質や機能にこだわった「情熱価格」で、家計に驚きと楽しさの提供をする。なお、展開アイテムは2026年以降も順次拡大していく。あわせて12月13日からは、家電、キッチン用品、寝具からブランドウエア、インポートブランドまで、注目の商品を最大50％オフのお値打ち価格で展開する「GRANDバザール」「WALKバザール」を開催する。同セールでは、「majicaアプリクーポン大放出祭」や「専門店majicaポイント20％還元セール」といった、おトクな企画を盛りだくさんで用意している。「majicaアプリクーポン大放出祭」では、「アピタ」「ピアゴ」「ユーストア」直営売り場にて、人気の菓子・食品・日用消耗品などが30～最大500円引き、定番の自転車が最大15,000円引きになるクーポンなど、20種類以上のクーポンを用意する。また、専門店で使えるクーポンも多数配信し、クーポンは当日入会（アプリ登録）でも利用できる。「専門店majicaポイント20％還元セール」では、12月20日・21日に、対象の専門店にて200円以上をmajicaマネーで支払うと、20％分のmajicaポイントが還元される。なお、当日入会（アプリ登録）でも対象に含まれる。さらに、輸入インテリア雑貨、ベルギーを中心とするカーペット・ラグ・マットなどを高級専門店より一括買い付けして、「驚安」価格で提供する「世界のカーペット・ラグ アウトレットセール」を、「アピタ」「ピアゴ」計62店舗で開催する。