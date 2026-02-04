駅すぱあとがリアルタイム遅延情報に対応　関東バス・杉並区でも利用可能に

「駅すぱあとアプリ」と「駅すぱあと for web」が

ヴァル研究所は2月2日から、同社の提供している経路検索アプリ「駅すぱあとアプリ」のiOS版とAndroid版、および経路検索サービス「駅すぱあと for web」において、関東バスと杉並区グリーンスローモビリティのリアルタイム情報に対応した。今回、「駅すぱあとアプリ」と「駅すぱあと for web」が関東バスと杉並区グリーンスローモビリティのリアルタイム情報に対応したことで、「駅すぱあとアプリ」では運行に遅れが生じている場合に、経路検索結果と時刻表において、その時点での「遅延時分」と「発車／到着見込み時刻」が表示される。「駅すぱあと for web」では、トップページの検索条件設定において「リアルタイム経路検索」機能をオンにすることによって、遅延を含めた運行状況が経路検索結果に反映され、実際に乗れる列車やバスでの乗り換え経路が表示されるようになった。2月2日時点で、「駅すぱあと」においてリアルタイム情報に対応している鉄道・バス事業者は36社局となっている。「駅すぱあとアプリ」のダウンロードiOS版＝https://itunes.apple.com/jp/app/id463431091Android版＝https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.val.expert.android.aio&hl=ja