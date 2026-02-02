Wi-Fiがつながらない部屋は「中継器」で解決！ エレコムのコンセント直挿しWi-Fi 6中継器が快適すぎる

エレコムのコンセント直挿し型Wi-Fi 6中継器

鉄筋・断熱材・床暖房があっても安定通信

今まで届かなかった場所に電波を届ける

「離れ家モード2」を搭載

WPSボタンで簡単接続

1Gbps対応のLANポート付き

「つながらない」を感じたら真っ先に検討したい1台

「リビングでは問題ないのに、寝室や離れだとWi-Fiが遅い」「在宅ワーク中にオンライン会議が途切れて困る」。そんなWi-Fiの悩みを抱えている人に注目してほしいのが、エレコムのコンセント直挿し型Wi-Fi 6中継器だ。配線工事不要で設置も簡単。電波の届かなかった部屋や離れ家でも、安定した通信環境を実現できる。最大2402Mbps（5GHz）で複数人・動画視聴が多い家庭向けの「WTC-X3000GC-W」（実勢価格は7680円）、最大1201Mbps（5GHz）で1～2人暮らしや個室対策に適した「WTC-X1500GC-W」（同6480円）を順次発売している。エレコムのコンセント直挿し型Wi-Fi 6中継器は、鉄筋構造や断熱材、床暖房など、Wi-Fiの電波を遮りやすい住宅環境でも、通信エリアを拡大できる。リビングから離れた個室や2階、今まで「圏外」に近かった場所でも接続が安定する。「Wi-Fi EasyMesh」に対応。対応ルーターと連携して通信エリアを自動拡張するほか、部屋を移動しても接続先がスムーズに切り替わり、動画視聴やオンライン会議も途切れにくい。家の中を歩き回っても、「つながり直し」がほぼ不要になる。特に注目なのが、エレコム独自の「離れ家モード2」。この機能によって、母屋と離れた建物、玄関先やベランダ、敷地内の屋外設置デバイスでも、電波法に配慮しながら5GHz帯（W56のみ）で安定通信が可能になる。在宅ワーク用の離れ、見守りカメラ設置にも便利だ。親機と中継器のWPSボタンを押すだけで接続完了。他社製のルーターでも、WPS対応モデルなら問題なく使える。本体ランプの点灯状態を見るだけで、親機との電波状況の確認が可能。アプリ不要で、「どこに置けばいいか迷わない」のもポイントだ。本体には1Gbps対応LANポートを搭載。テレビやレコーダー、ゲーム機など、有線LANしかない機器を簡単にWi-Fi接続できる。エレコムのコンセント直挿しWi-Fi 6中継器は、ルーターの買い替え不要で、設置が簡単、離れ家や屋外にも対応しているという、今の住環境に合った改善アイテム。「家中どこでも快適な通信環境」を目指すなら、まず検討したい選択肢といえるだろう。