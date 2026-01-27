いらないモバイルバッテリーは回収してもらおう 具体的な方法や注意点を徹底解説

寿命が4倍の“超高性能”準固体電池を採用 -20度～60度の環境で使え...

浜田電機（東京都中央区）とLuxxio（神奈川県横浜市）の2社は12月下旬、超高性能準固体電池（SSPB）搭載モデルの第二弾「マグネット付きワイヤ...