期間限定 埼玉県内のAnker Storeと無印 一部店舗でリチウムイオン電池内蔵製品を回収！実証実験を開始 Ankerは他社製品もOK

Anker Storeは他社製品も回収OK

スタッフに渡して回収！ 来年の義務化を見据えた実証実験

無印ではこのマークのある商品を回収対象としている

実証実験の事業概要図

アンカー・ジャパンは12月22日から、経済産業省、デロイトトーマツ、埼玉県、松田産業、良品計画と共同し、他社製品を含むリチウムイオン電池を内蔵したモバイルバッテリー、ワイヤレスイヤホンの回収の実証実験を埼玉県内のAnker Store 3店舗で実施している。期間は2026年1月23日まで。対象となる店舗は「Anker Store 越谷レイクタウン」「Anker Store Outlet 入間」「Anker Store Outlet ふかや花園」。なお、良品計画が展開する「無印良品 イオンレイクタウン mori」「無印良品 ららぽーと新三郷」でも回収実験を行うが、こちらの対象は「リチウムイオン電池を使用した無印良品製品」となっており、期間も1月22日までだ。実験を実施する各店舗には「回収用ボックス」を設置。店舗スタッフを介してユーザーから商品を回収する。2026年4月から、メーカーや輸入販売業者によるリチウムイオン電池を内蔵したモバイルバッテリーの自主回収・再資源化が義務化される見通し。今回の実証実験もこうした動きを受けてのものだ。実証実験は、デロイトトーマツが経済産業省からの委託を受けて行われているもので、回収実験は、リサイクラーと製品製造者の連携によるリチウムイオン電池等回収実証事業として実施。アンカーと良品計画が回収ボックスの設置、回収店舗における各種製品の回収・管理を担っている。