全国の男女491人に聞いた、首都圏・住みたい路線ランキング

首都圏で住みたい路線1位・2位はJR路線、3位・4位は東急線が占める

都心に住みたい！ 1位はJR山手線

首都圏で住みたい路線に求める条件、「混雑が少ない」が最多に

AlbaLinkは2月9日に、同社の運営する不動産投資家をサポートするメディア「不動産投資の森」が、全国の男女を対象に実施した、「首都圏で住みたい路線」や「路線に求める条件」に関するアンケート調査の結果を発表した。同調査は、2025年12月1～2日の期間に行われ、491名から有効回答を得ている。調査対象者に、首都圏で住みたい路線を尋ねたところ、「JR山手線」（19.3％）が1位、「JR中央線」（13.6％）が2位とJR路線が上位を占め、「東急東横線」（12.4％）、「東急田園都市線」（4.1％）と東急線がそれに続いた。首都圏で住みたい路線として、1位の「JR山手線」を挙げた人からは、「都心の主要な駅を網羅しており、どこへ行くにも便利だからです。また終電後もタクシーでの帰宅が容易で、治安も比較的安定しているエリアが多いと感じています」「もともと恵比寿や目黒に住んでいて、暮らしやすかったので」といった意見が寄せられている。2位の「JR中央線」を挙げた人からは、「『中野』『高円寺』『阿佐ヶ谷』『吉祥寺』と、住んでみたい町がたくさんあるから」「中央線は主要駅へのアクセスがよく、快速が多くて移動が便利な点に魅力を感じています。静かな住宅街も多く、生活環境として落ち着いていそうなところにも惹かれています」といった意見が寄せられた。首都圏で住みたい路線に求める条件を尋ねた質問（複数回答）では、「混雑が少ない」（32.8％）がもっとも多く、以下「他路線も使いやすい」（24.4％）、「電車の本数が多い」（13.8％）、「都心に出やすい」（12.0％）が続いている。首都圏で住みたい路線に求める条件として、「混雑が少ない」を挙げた人からは、「通勤や通学などによる混雑が少ない」「混雑は少ないほうがいいです。しかし首都圏なので強くは求めません」といった意見が寄せられた。「他路線も使いやすい」を挙げた人からは、「電車遅延時など、他路線に切り替えやすい」「他路線の乗り入れがある」といった意見が、「電車の本数が多い」を挙げた人からは、「電車の運行本数が多いこと」「電車の本数が多く、駅での待ち時間が発生しないこと」といった意見が寄せられている。