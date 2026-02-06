【2026年】キャンプがもっとラクになる！ ニトリの家電＆アウトドアグッズ厳選セレクション
2026/02/06 17:00
「キャンプは好きだけど、準備や片付けが大変……」。そんな声に応えてくれるのが、家具やインテリアでおなじみのニトリです。近年のニトリは、キャンプや車中泊でも活躍する調理家電や便利グッズが充実。しかも自宅と兼用できるシンプル設計で手頃な価格なのが最大の魅力です。今回は、初心者からベテランまで使いやすいキャンプを快適にするニトリのおすすめ家電を厳選して紹介します。
コスパ重視でもしっかり使えるニトリの商品は専門アウトドアブランドに比べ、価格を抑えながら必要十分な機能を搭載。「まずはそろえたい」という人にも導入しやすいのが特徴です。シンプルで自宅でも使いやすい白や黒を基調としたデザインで、キャンプ専用感が強すぎず、日常使いできる点も高評価です。
まず、そろえたい！ 基本のキャンプ家電それでは、キャンプでおすすめの家電を紹介します。
ペルチェ式パーソナル冷蔵庫（8L）
コンパクトながら、飲み物や食材をしっかり冷やせる小型冷蔵庫です。
・容量：約8L
・重量：約3.6kg
・AC電源対応
ソロキャンプや車中泊にちょうどよく、自宅ではセカンド冷蔵庫としても活躍します。
1台5役 おてがる電気調理ポット
「温める・煮る・茹でる・和える・炒める」が1台でこなせる便利家電です。
・容量：約0.8L
・火を使わず安全
・電源サイト向け
お湯を沸かすだけでなく、レトルト調理や簡単な麺料理も可能で、初心者キャンパーにも扱いやすい1台です。
IHクッキングヒーター シングル
安定した火力で調理できる卓上IHヒーターです。
・最大1400W
・卓上タイプで設置が簡単
・自宅とキャンプで兼用可能
火を使わないため安全性が高く、電源付きキャンプサイトや車中泊と好相性です。
あると快適度が一気に上がる便利グッズここでは、あると快適度が一気に上がる便利グッズを紹介します。
コードレスLEDランタン
キャンプサイトを優しく照らすコードレスランタンです。
・充電式
・置き・吊り下げ両対応
・防災用としても◎
室内照明としても使えるため、アウトドア専用にならないのがうれしいポイントです。
ソーラーモバイルバッテリー 10000mAh
太陽光充電にも対応した頼れるモバイルバッテリーです。
・容量：10000mAh
・ソーラー充電対応
・スマホ・ライトの充電に便利
キャンプ中の電源確保はもちろん、災害時の備えとしても活躍します。