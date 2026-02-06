超小型ポータブル電源「BTL-RDC45」をサンワサプライが発売　AC出力対応で災害・アウトドアに活躍

BTL-RDC45

シガー出力ポートで車載家電へ給電

サンワサプライは、102.4Whの電池容量を搭載した超小型ポータブル電源「BTL-RDC45」を発売した。AC出力やUSB、シガーソケットなど、さまざまな給電方法に対応し、アウトドアや災害時の備えとして活用できるモデルとなっている。価格は4万9500円。BTL-RDC45は、女性でも持ち運びやすい軽量でコンパクトなサイズ。収納時も場所を取らず、防災バッグや車内への常備にも適している。日常使いから非常時まで、気軽に持ち出せるポータブル電源だ。コンパクトな筐体ながら、最大200WのAC出力に対応。小型家電や周辺機器への給電が可能で、屋外や停電時にも電源を確保できる点が強みとなっている。バッテリーには、電気自動車にも採用されているリン酸鉄リチウムイオン電池を使用。発火や爆発のリスクが低く、安全性に優れているほか、長寿命で繰り返し使用できる。USB Type-C×2、USB A×2の計4ポートを搭載し、スマートフォンやノートPCを同時に充電できる。USB PDにも対応しており、高速充電が可能。シガーソケット出力を備え、ポータブル冷蔵庫や車載用家電への給電も行うことができる。本体にはLEDライトを搭載し、暗所でもケーブルの抜き差しがしやすい。SOS点灯を含む4段階の切り替えにも対応する。また、充電しながら給電できるパススルー充電機能を備えており、非常時でも安定して電源が供給できる。コンパクトながらAC出力に対応し、安全性にも配慮されたBTL-RDC45は、アウトドア用途はもちろん、防災対策としても心強い1台といえる。