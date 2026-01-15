沖縄に初出店 Anker Storeがアウトレットモール「あしびなー」に登場 オープンセールは対象製品10％オフ

アンカー直営店が沖縄県に初出店

沖縄らしい店内のデザイン 約320製品を触って確かめられる

琉球ガラスを採用したペンダントライトが特徴的

アンカー・ジャパンは1月22日、沖縄県豊見城市の「沖縄アウトレットモール あしびなー」内に「Anker Store Outlet 沖縄あしびなー」をオープンする。アンカー直営店の沖縄県出店は初めて。オープンから2月1日までは、対象製品を10％オフで購入できるキャンペーンも実施する。今回出店する施設「沖縄アウトレットモール あしびなー」は、同社が「災害時における物資供給に関する協定書」を締結している。店内壁面には漆喰と風化造礁珊瑚を原料とした塗料、店内を彩るペンダントライトには琉球ガラスを採用しており、店舗は沖縄らしさが感じられるデザインが特徴だ。店内の製品ラインアップは約320種類。旅行や日常使いに便利な充電関連製品から、防犯対策に最適なセキュリティーカメラ、アウトドアや防災備蓄として注目のポータブル電源やソーラーパネルまで幅広く取りそろえる。また、オンラインでは比較が難しかった製品も手に取って確かめられるのも直営店ならではの特徴だ。さらに家庭用蓄電池「Anker Solix XJシリーズ」も展示。スタッフに相談しながら導入の検討ができる。充電が切れてしまった時に便利な充電済みモバイルバッテリーも販売し、観光時に立ち寄るのもアリだ。このほか、新店舗では、Ankerのモバイルバッテリーを店頭に持ち込むと当日に限り店内のモバイルバッテリーを300円オフで購入できる「モバイルバッテリー下取り＆買い替えサポート」を展開する。