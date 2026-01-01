寿命が4倍の“超高性能”準固体電池を採用 -20度～60度の環境で使えて安全なモバイルバッテリー「SSPB」

超高性能準固体電池を採用したモバイルバッテリー

浜田電機（東京都中央区）とLuxxio（神奈川県横浜市）の2社は12月下旬、超高性能準固体電池（SSPB）搭載モデルの第二弾「マグネット付きワイヤレス充電対応SSPB」を全国の家電量販店、Amazon、楽天市場他、オンラインストアで発売した。店頭想定価格は、5000mAhモデルが7980円、10000mAhモデルが9980円。カラーはホワイト、ブラック、ピンクゴールドの3色展開。SSPBは、-40度～80度の保存温度、-20度～60度の動作温度に対応し、釘が刺さっても落下してもセルが破損してもほぼ発火しない。さらに、リン酸鉄モバイルバッテリーの2倍超のエネルギー密度、サイクル寿命が一般的なモバイルバッテリーの約4倍、と高性能な電池だ。新製品はこのSSPBの強みを生かしながら、マグネット式ワイヤレス充電に対応。電池残量をデジタルインジケーターで確認でき、利便性を高めている。MagSafe互換のマグネット式ワイヤレス充電機能を搭載し、Qi規格に適合。iPhoneでは最大7.5W、Androidでは最大15Wでの充電が可能だ。インジケーターは側面に設け、1％単位から残量を確認できる。インターフェースは5000mAhモデルにUSB-C×1、10000mAhモデルにUSB-A×1、USB-C×1を搭載。ケーブル接続による充電出力は最大で22.5Wとなっている。このほか、入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護といった保護機能を設ける。