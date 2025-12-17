Apple ユーザー必見 Belkinの大容量モバイルバッテリー Apple Watch用充電プラグを装備

Apple Watch充電器付きのモバイルバッテリー

45分で80％まで充電 最大3台を同時に充電できるモバイルバッテリー

Belkin BoostCharge Pro Apple Watch充電器付き パワーバンク 10K

Apple Watch用急速充電プラグ

iPadを高速充電

最大3台を同時に充電

折りたたみ式プラグがApple Watch用スタンドに

スマートフォン・PC関連製品を展開する米カリフォルニア発のBelkinは、12月12日、ケーブル一体型急速充電モバイルバッテリー「Belkin BoostCharge Pro Apple Watch充電器付き パワーバンク 10K」を発売した。希望小売価格は1万3990円。カラーはブラックとサンドの2色展開。ブラックは順次発売予定。新製品は、Apple Watch用急速充電プラグとUSB-Cケーブルを本体に内蔵する一体型設計を採用した大容量バッテリー。Apple Watchユーザーが抱える「専用充電器を持ち運ぶ煩わしさ」を解消できる。バッテリー容量は10000mAhで、最大出力は45W。45分で80％まで充電できる急速充電モジュールを搭載する。内蔵するUSB-Cケーブルは高耐久の編み込みタイプだ。これ一台で「Apple Watch」「iPhone（ケーブル経由）」「その他デバイス（USB-Cポート経由）」の最大3台を同時に充電でき、折りたたみ式プラグはApple Watch用スタンドとしても機能する。また、デジタルスクリーンを搭載し、バッテリー残量が一目でわかる仕様。このほか、製品寿命テストで構造強度、環境耐久性、電気性能を保証。二重チップ保護機能を搭載し、過電流、過電圧、過熱に対する自動保護機能も搭載しており、安心して使用できる。