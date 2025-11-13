高出力で大容量 Anker最高峰の充電器シリーズ「Anker Prime」に6製品が登場

Anker最高峰のシリーズから新製品が多数登場

最先端の充電テクノロジーを採用 高出力でも小型化を実現しより早く、使いやすく

Anker Prime Charger（160W、3 Ports）

Anker Prime Power Bank（20100mAh, 220W）

Anker Prime Power Bank（26250mAh、300W）

Anker Prime Charging Base（150W、3 Ports）

モバイルバッテリーとのセット販売も予定

Anker Prime Wireless Car Charger

（MagGo、AirCool、Pad）

Anker Prime Wireless Charging Station

（3-in-1、MagGo、AirCool、Dock Stand）

アンカー・ジャパンは、同社最高峰の充電器シリーズ「Anker Prime」から、高出力＆大容量のパワフルさを実現したUSB急速充電器やモバイルバッテリーなど、計6製品を発表。うち3製品を11月11日に発売した。発表された製品は以下の6製品。いずれも、高出力と大容量が特徴となっており、Anker最先端の充電テクノロジー「GaNPrime 2.0」を採用したほか、高出力と小型化を両立するなどしている。・Anker Prime Charger（160W、3 Ports）（USB急速充電器）・Anker Prime Power Bank（20100mAh、220W）（モバイルバッテリー）・Anker Prime Power Bank（26250mAh、300W）（モバイルバッテリー）・Anker Prime Charging Base（150W、3 Ports）（Anker Prime モバイルバッテリー専用急速充電器）・Anker Prime Wireless Car Charger （MagGo、AirCool、Pad）（カーチャージャー）・Anker Prime Wireless Charging Station（3-in-1、MagGo、AirCool、Dock Stand）（3-in-1充電ステーション）Anker Prime Charger（160W, 3 Ports）は、単ポートで最大140W、USB-Cポート3カ所使用時は合計最大160W出力と、ノートPC、スマホ、タブレット端末を1台で同時に急速充電できる高出力が特徴のUSB急速充電器。「GaNPrime 2.0」を採用し、一般的な140W出力の充電器と比較して約42％小型化を実現。世界最小クラスのコンパクトさが売りだ。このほか、「PowerIQ 5.0」に対応し、接続機器の種類やバッテリー残量に応じて、最大160Wの出力を自動で最適配分できる。価格は1万6990円で、Anker Japan 公式オンラインストアなどで予約を受け付ける。一般販売は12月9日に開始する。Anker Prime Power Bank（20100mAh, 220W）は、スマートフォンを約4回充電できる20100mAhの大容量を実現しつつ、高さ約15cmと小型化を実現したモバイルバッテリー。最大140W出力に対応したUSB-Cポートを2つ、USB-Aポートと合わせると3ポート合計最大220W出力に対応。外出先でもノートPC、スマホ、ワイヤレスイヤホンの3台を同時に急速充電することが可能だ。別売りのAnker Prime Charging Base（150W, 3 Ports）を使用すれば、ケーブルを使わずにバッテリー本体を最大100W入力で急速充電できる。価格は1万9990円で、公式オンラインストアなどで予約受付中。一般販売は12月9日に開始。Anker Prime Power Bank（26250mAh、300W）は、スマホを約5回、ノートPCを約1回充電可能な26250mAhの超大容量モバイルバッテリー。合計最大300Wの高出力でノートPC2台への同時急速充電も可能だ。機内持ち込み可能なため出張や旅行でも活躍する。価格は2万4990円でオンラインストアなどで発売中。Anker Prime Charging Base（150W、3 Ports）は、モバイルバッテリー専用の充電端子（ポゴピン）を搭載したAnker Prime モバイルバッテリー専用の急速充電器。ポゴピン部分に置くだけでバッテリー本体を最大150Wで急速充電可能だ。さらに、複数デバイスの同時充電もできる。価格は1万2990円。モバイルバッテリーとのセット販売もあり、Anker Prime Power Bank（20100mAh, 220W）とのセットで2万8990円、Anker Prime Power Bank（26250mAh, 300W）とのセットで3万3990円。いずれも順次販売予定。Anker Prime Wireless Car Charger（MagGo、AirCool、Pad）は、新規格Qi2 25Wに対応したカーチャージャー。強力マグネットでしっかり固定でき、揺れにも強く、角度調節も可能なためスマホホルダーとしても使用できる。冷却ファンとペルチェ素子でスマホの温度上昇を防ぎ、発熱による充電速度の低下を緩和するため、スマホを守りながら安定した25W出力が可能となっている。価格は9990円で、公式オンラインストアなどで販売中。Anker Prime Wireless Charging Station（3-in-1、MagGo、AirCool、Dock Stand）は、新規格Qi2 25Wに対応した3-in-1充電ステーション。Qi2 25W対応スマートフォン、Apple Watch、ワイヤレスイヤホンの3台を同時にワイヤレス充電可能だ。冷却ファンとペルチェ素子でスマホの温度上昇を防ぎ、発熱による充電速度の低下を緩和するため、スマホを守りながら安定した25W出力が可能となっている。価格は2万4990円で公式オンラインストアなどで販売中だ。