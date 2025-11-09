コードレスで、もっと自由に！ RORRYのモバイルバッテリー「D5-10000」が50％オフ

D5-10000

Type-C直挿し式を採用

軽量・コンパクトながら大容量を実現

付属の充電ケーブル併用で

最大3台までの機器を同時充電できる

1 RORRYは11月4日に、スタイリッシュ充電器ブランド「RORRY（ロリー）」から、手のひらサイズでスマートに使える新作モバイルバッテリー「D5-10000」を、Amazon.co.jpにて発売した。カラーは、ピンク、ブラック、ホワイト、紫の4色。価格は5699円。「D5-10000」は、USB Type-C直挿し式を採用することで、スマートフォンをそのまま挿して充電が可能で、Apple Watchの充電にも対応したモバイルバッテリー。ケーブルを持ち歩く必要がなく、USB Type-C端子には防じんカバーを備えているため、ホコリや水滴などを防ぎ、清潔さを保てる。本体は、高級リップスティックのような軽量・コンパクトサイズながら、1万mAhの大容量を実現しており、iPhone 17 Proなら約1.8回、Apple Watchなら約22回フル充電できる。本体は、マットな質感と丸みのあるフォルムで手に馴染み、上品な外観や触り心地に仕上げた。また、2種類の充電ケーブルが付属しており、iPhoneやApple Watchなどの機器を3台同時に充電可能となっている。なお、11月10日23時59分までの期間には、Amazon.co.jpにてクーポンコード「RORRYD515」を入力することで、通常価格から50％オフとなる2849円で購入できる。