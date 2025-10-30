懐かしいフロッピーがモバイルバッテリーに 10000mAhバッテリー＋64GBストレージ搭載の2-in-1仕様

懐かしいフロッピー型のモバイルバッテリーが登場

ワイヤレス充電などにも対応 残量表示もわかりやすい PSE認証取得で安心して使える

TP09U

最大15Wのマグネット式ワイヤレス充電に対応

10000mAhの大容量バッテリーを搭載

64GBの高速ストレージを設けた

PSE認証取得で持ち運びも安心

10月24日、中国のHHOが展開する越境ECショッピングサイト「7sGood」で、レトロなデザインが目を引く、フロッピーディスク型モバイルバッテリー「TP09U」の取り扱いが始まった。価格は9980円。7sGood公式アプリ、Amazon、楽天市場で発売中だ。新製品は、フロッピーディスク（FD）をモチーフとしたレトロなデザインに、10000mAhの大容量バッテリーと64GBの高速ストレージを組み合わせた2-in-1モデル。PD22.5WのUSB Type-C有線急速充電と最大15Wのマグネット式ワイヤレス充電に対応し、USBメモリーとしても使用可能だ。サイズは高さ102×幅68×厚さ20mmで、重さは約200g。インターフェースはUSB3.2 Gen1のType-Cポート×2基。前面には0.66インチの白黒OLEDドット液晶を設け、バッテリー残量やリアルタイム出力などの表示が可能。ワイヤレスと有線での同時充電ができる「デュアル急速充電モード」も搭載する。カラーリングは、世界で初めてFDを搭載したPCの一つである「IBM 5110」をモチーフに白を採用。素材には燃えにくいPC V-0難燃性素材を採用。日本の技術基準適合証明であるPSE認証も取得済みで、飛行機内などへの持ち込みも安心だ。