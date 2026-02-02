押し入れのデッドスペースを有効活用、タンスのゲンからキャスター付き収納ワゴン

キャスター付き収納ワゴン

どこでも使用しやすいデザイン

使用イメージ

押し入れの空間を有効活用できるサイズを採用

横置きならクローゼットにも対応

ラック上段は2段階での高さ調整に対応し、

高さのあるものも収納可能

取っ手（上）とキャスターを備えているので移動させやすい

側板パネルで収納物が隠れ、すっきりとまとまった印象に

側板パネルにマグネット付きフックを取り付ければ、

小物などを掛けることも

2色のカラーバリエーションを用意

タンスのゲンは1月23日に、押し入れ内の収納スペースを無駄なく活用して、たっぷり収納できる「キャスター付き収納ワゴン」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。カラーは、ブラック、ホワイトの2色。価格は、幅40cmモデルが7999円、幅46cmモデルが8499円。「キャスター付き収納ワゴン」は、シンプルなモノクロ調のカラーリングで、押し入れの中はもちろんリビングや洗面場やキッチンなど、場所を選ばず使いやすい。ラック回りは深くなっているため、かさばるアイテムや量の多い趣味の道具といった、細かいものもしっかりと収納することが可能で、デスク横での子ども用品の収納にも適している。キャスター付きで、大きめのサイズなので小物や日用品などをすっきり整頓でき、押し入れの空いたスペースなどデッドスペースをムダなく有効に使える。一般的な押し入れのサイズに合わせた設計を採用しており、奥行きは79.0cm、高さは64.5cmで、幅は40.0cmまたは46.0cmの2種類を用意している。さらに、横向きにすれば一般的なクローゼットでも使える。ラックの上段は、高さを2段階で調整可能となっており、上に取り付ければ下段が広くなるので、12ロールのトイレットペーパーのような高さのあるものも収納しやすい。下に取り付ければ上段・下段ともに大きめのものをしっかり収納できる。さらに、本体には取っ手とキャスターを備えているため移動が容易で、押し入れの奥に収納した場合や重いものを収納している場合でも取り出しやすい。また、キャスターには、フローリングやカーペットを傷つけにくいポリウレタン素材を採用している。そのほか、側面には収納物をほどよく隠してくれて、すっきりとまとまった印象を与えられる側板パネルを備えており、隙間のない設計なので小物や電源プラグといった細かいものが落ちてしまうこともないので、安心して使える。側板パネルはスチール製で、マグネットが付けられるため、市販のマグネット付きフックを取り付けて小物やバッグなどを掛けられる。