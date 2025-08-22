「魅せる」も「隠す」も自由自在！ 推し活に革命を起こすタンスのゲンのコレクションケース

オタバレ防止コレクションケース

省スペースながら自由にレイアウト

デスク上への設置イメージ

背面はミラー仕様なのでグッズの背面も見える

背面のミラーを前面に入れてコレクションを隠すことも

3色のカラーバリエーションを用意

タンスのゲンは8月21日に、魅せるも隠すもできる「オタバレ防止」シリーズから、省スペースで設置可能なコレクションケースタイプ「オタバレ防止コレクションケース」を、公式オンラインショップ、楽天市場、Yahoo!ショッピングにて発売した。カラーは、シャビーアッシュ、ウォールナット、ナチュラルの3色。価格は4999円。「オタバレ防止コレクションケース」は、幅34×高さ24×奥行き22cmとコンパクトサイズなため、大型コレクションケースの設置が難しい部屋や、ラック上やデスクの一角でも、埃から守りつつ「推し」を飾れる。背面はミラー仕様となっており、グッズを背面まで楽しめる。さらに、光の反射によって飾っているものを明るく、美しく魅せることができる。なお、ミラー部分には割れにくいアクリルミラーを採用している。さらに、背面のミラーをボックスの前面に入れ替えられるので、推しのグッズを隠してミラーとしても使える。前面は、埃の侵入を防ぐアクリル扉を備えるとともに、ガラスではなくアクリルを使用することによって、落下や衝撃に強い。設置する場所や収納するアイテムに合わせて、縦・横どちらの向きでも設置が可能で、重ねて設置することもでき、付属の滑り止めを使用すれば重ねて設置した際も飾っているアイテムがずれにくく、安心して使える。