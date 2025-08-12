暮らしにフィットする多機能デザイン、タンスのゲンの新型ツインテーブル

3WAYツインテーブル

「つなげる」「わける」「かさねる」で自由自在

「ワイドスタイル」での

使用イメージ

「セパレートスタイル」での

使用イメージ

「スタッキングスタイル」での

使用イメージ

カラーはモルタルブラック、モルタルホワイトの2色を用意

タンスのゲンは、さまざまなシーンに合わせて「ワイド」「セパレート」「スタッキング」のスタイルを使い分けられる「3WAYツインテーブル」の販売を、公式オンラインショップと「タンスのゲン楽天市場店」で8月8日に開始した。カラーは、モルタルブラック、モルタルホワイトの2色を用意している。価格は2台セットで1万1999円。期間限定の新発売記念価格は2台セットで9999円（公式オンラインショップは9月1日9時59分、タンスのゲン楽天市場店は8月31日23時59分まで）となる。3WAYツインテーブルは、広々とつなげたり、二つに分けたり、コンパクトに重ねたりといった、さまざまな使い方に対応する。二つのテーブルをつなげる「ワイドスタイル」は、来客時やデスクワークといったシーンに適しており、机上スペースを広々と使える。二つのテーブルを分ける「セパレートスタイル」では、メインとサイドで用途を変えるといった別々での使用に適している。「スタッキングスタイル」は、コンパクトにまとめられるため1人暮らしや部屋をすっきりかっこよく見せたい場合に適しており、二つのテーブルの片方を裏返しに置いて、テーブル裏の四つの穴にもう一方のテーブルの脚をはめこむことで、ぴったり重ねられる。本体は、おしゃれで上品なモルタル調天板に耐久性に優れたメラミン、モダンな雰囲気のスチール脚を採用しており、メラミン天板は傷がつきにくく汚れてもさっと拭き取れるため、手入れがしやすく長期間にわたって使用できる。また、天板カラーに合わせたスチール脚はスタイリッシュな印象で、強度に優れている。