スマートニュース、KADOKAWAの漫画サイト「カドコミ」の厳選作品の「紹介コンテンツ」を順次配信開始

スマートニュースは12月10日に、KADOKAWAとの業務提携締結を発表した。今回の提携によって、KADOKAWAが運営する漫画サイト「カドコミ」に掲載されている作品の中から厳選したタイトルを題材に、ニュースアプリ「SmartNews」上で作品の魅力を紹介するコンテンツを順次配信する。「SmartNews」での「カドコミ」掲載作品の紹介では、あらすじや見どころを伝えるテキストとビジュアルを組み合わせることによって、ユーザーが気になる作品を見つけられる構成となる。記事内リンクから「カドコミ」にアクセスすれば、無料エピソードを楽しめるので、ユーザーがニュースやエンタメ情報とともに作品紹介を目にできる機会の提供を通じて、「知らなかった漫画」との出会いを実現する。今回の提携によって紹介されるコンテンツは、「カドコミ」で人気・話題を集める多彩なジャンルの作品で、アクション、ファンタジー、青春ラブストーリー、日常系ドラマといった、それぞれの世界観や物語の魅力をわかりやすく伝える内容で、ユーザーがニュースを読むような感覚で新しい作品に出会える体験を目指す。おもな紹介作品としては、「文豪ストレイドッグス」（原作：朝霧カフカ氏、漫画：春河35氏）、「佐々木とピーちゃん 異世界でスローライフを楽しもうとしたら、現代で異能バトルに巻き込まれた件 ～魔法少女がアップを始めたようです～」（原作：ぶんころり氏、漫画：プレジ和尚氏、キャラクター原案：カントク氏）、「義妹生活」（原作：三河ごーすと氏、漫画：奏ユミカ氏、キャラクター原案：Hiten氏）、「夜は猫といっしょ」（キュルZ氏・著）、「娘がいじめをしていました」（しろやぎ秋吾氏・著）などを予定している。