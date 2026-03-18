パナソニック、「液体洗剤自動投入」対応モデルを含むビルトイン食洗機3シリーズ

16年ぶりにフルモデルチェンジ

シーンにあわせて選べる「高速洗浄」コースや「洗剤自動投入」を搭載

独自の洗浄システムにより業界No.1（2025年11月27日時点同社調べ）のスピード洗浄を実現し、

「食事中」や「調理中」のすき間時間に食洗機で手早く洗うという新しい生活スタイルを提案する

パナソニックは、共働き世帯の増加やライフスタイルの多様化に伴う、時短ニーズの高まりにあわせ、16年ぶりのフルモデルチェンジとなるビルトイン食器洗い乾燥機（食洗機）「A1／B1／C1」3シリーズを4月24日に発売する。共通の特徴として、独自の洗浄システムを新たに搭載し、業界No.1のスピード洗浄を実現した。A1／B1シリーズには、最短約15分で食器洗いが完了する「高速洗浄」コースを搭載。従来の食洗機では不可能だった、スピード洗浄が可能となった。高温・高圧水流で汚れをしっかり洗い落とすため、面倒な予洗いは不要。また、残さいフィルターは3層構造を採用し、細かい汚れも洗浄水からスピーディに分離して排水ポンプで機外に排出するため、毎回のお手入れも不要としている（残さいフィルターは使用状況に応じ、週1回程度のお手入れを推奨）。さらにA1／B1シリーズのディープタイプは、2022年発売の9 Plusシリーズで好評の「洗剤自動投入＋おまかせコース」も搭載。洗剤の計量や投入の手間を省き、自動で最適な洗浄プログラムを選択するので、設定の手間も省ける。工事費別の本体価格は、A1シリーズ（幅45cm）のNP-45AD1W（ディープタイプ）が30万300円、NP-45AS1W（ミドルタイプ）が25万8500円、B1シリーズのNP-45BD1S／BD1Wが27万3900円、NP-45BS1S／BS1Wが23万2100円、C1シリーズ（高速洗浄時間最短20分）のNP-45CD1Sが23万3200円、NP-45CS1Sが20万2400円。