最大5割安も当たり前？ ソフマップAKIBA駅前館に聞く「アウトレット家電」で失敗しない選び方

※在庫、価格は3月取材時点のものです。

ソフマップAKIBA駅前館の藤浦新希さん

ソフマップのアウトレット家電はどこからくるの？

藤浦さん

ソフマップAKIBA駅前館の店内

藤浦

冷蔵庫は2～5割ほど安くなるケースも

藤浦

海外の観光者に人気のある美容家電

「ランク制度」と専門センターがあるから安心できる

藤浦

状態に応じてS～Dのランクを付けている

藤浦

藤浦

藤浦

藤浦

大型家電はおすすめ

取材した店舗「ソフマップAKIBA駅前館」

【家電アウトレット最前線・2】物価高や引っ越し費用の高騰を背景に、家電選びにも「賢さ」が求められる時代になりました。そんな中、注目を集めているのがアウトレット家電です。「中古はちょっと不安」「すぐ壊れそう」というイメージを持つ人も多いかもしれませんが、実は今、新品同様の高性能家電を2～5割安で購入できる選択肢として、アウトレットは着実に市民権を得つつあります。その代表格が、ビックカメラグループのノウハウを生かした「ソフマップAKIBA駅前館」です。今回は現場で数多くの家電販売に携わる藤浦新希さんに、「なぜ安いのか」「どんな人に向いているのか」「避けた方がいいケース」まで、アウトレット家電のリアルを詳しく伺いました。（BCN・佐相彰彦）（以下、敬称略） 一番多いのは、ビックカメラグループ各店舗で展示されていた展示品です。あとは、新モデルが登場したことで旧モデルになった在庫品です。これらは「中古」といっても、実際にはほとんど使われていない、あるいは未使用に近い状態のものが大半です。白物家電、つまり冷蔵庫や洗濯機などは特に展示品が中心になります。お客様からの買い取り品もありますが、こちらはPCやデジタルカメラなどのデジタル家電がメインで、大型の白物家電ではあまり多くありません。目安としては、新品価格から2～5割ほど安くなるケースが多いですね。特に冷蔵庫やドラム式洗濯機のような高額商品は、割引額が数万円単位になることも珍しくありません。理由はシンプルで、「展示されていた」「型落ちになった」というだけで、性能自体はほとんど変わらないからです。最新機能に強いこだわりがなければ、アウトレットは非常にコストパフォーマンスの高い選択肢だと思います。圧倒的に多いのは、「冷蔵庫」「洗濯機」「エアコン」「テレビ」といった大型家電です。中でも人気が高いのがドラム式洗濯機ですね。新品だとどうしても高価になるため、「多少の展示キズがあっても安く買いたい」というニーズが強いです。引っ越しシーズンには若いお客様が増えますし、秋葉原という土地柄、海外のお客様にはヘアドライヤーや美顔器などの美容家電もよく売れています。ソフマップでは、商品をそのまま店頭に並べることはありません。必ず関東（船橋）もしくは関西（大阪）の商品センターに集約します。そこで、「通電チェック」「動作確認」「専門スタッフによるクリーニング」を行い、状態に応じてS～Dのランクを付けています。重要なのは、ランクCであっても「動作・機能は正常」なことが前提という点です。ランクの違いは、あくまで傷の目立ち方など、外観評価によるものですね。これは本当によくある誤解ですね。ビックカメラグループからの展示品には新品と同じメーカー保証が付きます。さらに、有償ですが、ソフマップ独自の長期延長保証にも加入できます。「どうせ安いから保証は諦める」という必要は全くありません。大きく分けると、次の4タイプが多い印象です。まず、新生活や引っ越しで初期費用を抑えたい若年層。次に、ネットで「リコレ」を見て、「実物を確認したい」と来店される慎重派のお客様。三つめが、秋葉原ならではのインバウンド（訪日外国人）のお客様です。そして最後が、「最新じゃなくていいから、性能重視で安く買いたい」という合理派やマニア層です。一番多いのは「ランクCだから壊れやすいのでは？」という質問です。ですが実際には、動作確認をクリアしたものしか販売していません。また、「アウトレット＝保証がない」と思われがちですが、展示品にはメーカー保証が付くことを丁寧に説明しています。冷蔵庫や洗濯機については、「毎日、目にするものだからこそ、実物を確認してから決めてください」と案内し、購入後の満足度を高めるよう心掛けています。おすすめなのは、大型家電の展示品です。価格差が大きく、保証も付くので、メリットが非常に大きいです。逆に、「最新機能に強いこだわりがある」「外観の小さな傷も許容できない」という方は、新品を選んだ方が満足できると思います。住所：東京都千代田区外神田1-15-8アクセス：JR秋葉原駅の電気街口を出てすぐ営業時間：11～20時