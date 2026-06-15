指一本でログイン完了、指紋認証×NFC対応の最先端セキュリティーキーでパスワード不要時代へ

ACS PocketKey＋Bio

指紋だけでログイン完了、パスワードレス認証を実現

快適で強固なセキュリティー環境を実現

幅広いシーンで活躍

巧妙化するフィッシング詐欺やパスワード流出問題が深刻化する中、パスワードに頼らない認証ニーズが高まっている。こうした背景を受けて、指紋認証とNFCを搭載した最新セキュリティーキー「ACS PocketKey＋Bio」が登場した。宏福商事は、この次世代FIDO認証デバイスの販売をAmazonなどで開始。物理デバイスによる本人確認を手軽に実現し、オンラインセキュリティーの強化に新たな選択肢を提示する。ACS PocketKey＋Bioは、指紋センサーによる個人認証が特徴。最大10件の指紋登録に対応し、指をかざすだけで安全にログインが可能になる。さらに、FIDO2（CTAP2.1）やFIDO U2Fに対応しており、GoogleアカウントやApple IDといった主要サービスでも活用できる。パスワード入力やSMS認証コードに依存しない、快適で強固なセキュリティー環境を実現する。USB Type-C接続に対応しているほか、NFCも搭載。PCはもちろん、スマートフォンなど、さまざまなデバイスで利用できる。対応OSはWindows、macOS、Linux、Android、iOSと幅広く、ブラウザーもChrome、Safari、Edge、Firefoxなどの主要環境を網羅。ビジネスから個人利用まで、幅広いシーンで活躍する。企業向けの認証用途をはじめ、金融機関や行政、医療・保険といった高いセキュリティーが求められる分野での利用も想定。サイバー攻撃の高度化が進む中、物理的な認証キーの重要性は今後さらに高まるとみられている。ACS PocketKey＋Bioは、セキュリティーと利便性を両立した次世代デバイスとして、日常のログイン体験を大きく変える可能性を秘めている。