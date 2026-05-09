「楽天カードアプリ」のカード番号表示サービス初回本人確認時に「iPhoneのマイナンバーカード」が使えるように

面倒なオンライン本人確認が便利に

「iPhoneのマイナンバーカード」で利用できる手続きが拡大

「楽天カードアプリ」（iOS版）

の画面イメージ

楽天カードは、「楽天カードアプリ」iOS版のカード番号表示サービスの初回利用時の本人確認において「iPhoneのマイナンバーカード」が5月7日から利用可能になったと発表した。カード番号表示サービスは、楽天カードアプリのホーム画面で「カード番号を見る」をタップ後にFace IDまたはTouch IDで認証することで、手元にカードがない場合でもカード番号やセキュリティーコードなどを簡単・安全に確認できる機能。このカード番号表示サービスを利用する際、初回利用時の本人確認にAppleウォレットに追加したマイナンバーカード（iPhoneのマイナンバーカード）を用いると、操作時間が従来よりも短くなり、アプリの中で簡単・安全に本人確認を完了できる。一部の利用シーンにおいて実物のマイナンバーカードと同様に利用できる「iPhoneのマイナンバーカード」は、現在、「マイナポータル」へのログイン、コンビニでの各種証明書の取得、健康保険証（マイナ保険証）として利用などが可能だ。また、今回のクレジットカードアプリ内での本人確認のように、民間サービスでの利活用も広がっている。