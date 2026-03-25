PayPayの本人確認済みユーザーが4000万を突破！　5月31日までキャンペーン開催

本人確認済みユーザー数の推移と主なトピックス

本人確認済みユーザーが全体の決済回数の8割以上を占める

PayPayアプリで本人確認するとできること

2026年3月24日から「Vポイント」

との相互交換サービスも始まる

PayPayは、キャッシュレス決済サービス「PayPay」の登録ユーザーのうち、本人確認（eKYC）済みユーザーが4000万を突破したと発表した。「PayPay」の総登録ユーザー数は7300万人のため、6割弱が本人確認を完了した計算となる。全体の決済取扱高では87.8％、決済回数では85.8％が本人確認済みユーザーが占めており、本人確認を完了することで、「PayPayマネー」を連携している銀行口座に送金し全国のATMから出金できるようになるほか、銀行口座からのチャージも可能となる。オンライン電子マネーであるPayPay残高へは、セブン銀行／ローソン銀行ATMでの現金チャージのほか、全国47都道府県すべての地方銀行を含む約1000の金融機関の口座からスムーズにチャージでき、1回あたりの最大100万円まで利用できるので高額決済にも対応する。さらに、2025年9月からは「海外支払いモード」の提供を開始し、韓国においても「PayPay」による決済や個人間送金などが利用可能となっている。なお、PayPayの利用額に応じて付与されるPayPayポイントは、3月24日からPayPayアプリからV会員のアカウント連携を行うことで、1日1回100ポイントからPayPayポイント1ポイント＝Vポイント1ポイントとして相互に交換できるようになる。より多くの利用者に本人確認をしてもらうため、2月5日から5月31日までの期間中、初めてPayPayの本人確認（eKYC）を完了した人に、もれなくPayPayポイント100ポイントを付与するキャンペーンを実施。付与するPayPayポイント出金、譲渡はできない。