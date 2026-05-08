クルマ用AIエージェントの「顔」となるキャラクターの新ネーミング、「ウィシェフ＆ラズミュー」に決定！

「ウィシェフ＆ラズミュー」のメインビジュアル

新ネーミング決定を記念して新コンテンツが続々登場

「ウィシェフ＆ラズミュー」の公式SNSには、

さまざまな新コンテンツが登場

ウィシェフとラズミューの

LINEクリエイターズスタンプも発売

5月2日・3日に開催された

「あいぱく／アイスクリーム万博」にウィシェフが来場した

ソニー・クリエイティブプロダクツは5月1日に、同社がソニーグループのモビリティ事業部門と開発し、ソニーから提供を予定しているクルマ用AIエージェントの「顔」となるキャラクターの新ネーミングを、「ウィシェフ＆ラズミュー」に決定したと発表した。ウィシェフとラズミューは、「みんなが笑っていればスイーツはもっとおいしくなる！」との考えから、2人で最高のパフェ作りを目指している。天真爛漫で少し抜けたところがあるウィシェフと、おっとりしているけどしっかり者のラズミューが、人々の日常を少しだけ甘くするコンテンツを展開していく。今回の新ネーミング発表にあわせて、スイーツに隠れたウィシェフを探すクイズコンテンツや迷路コンテンツといった、新しいコンテンツが公式SNSに登場する。5月1日には、ウィシェフとラズミューのLINEクリエイターズスタンプが発売された。日常会話で使える、可愛いデザインを用意している。1セットあたりのスタンプ数は40個で、120円または50コインで購入できる。なお、5月2日・3日に新宿住友ビル（東京都新宿区）の三角広場で開催されたイベント「あいぱく／アイスクリーム万博」にもウィシェフが来場し、一緒に写真を撮れるグリーティングやステッカーのプレゼントが行われた。