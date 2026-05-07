月額269円でスマートホームを手軽に、「SwitchBot AIハブ」向けの高性能LLMを月8000回まで利用できる新サービス

「AIエージェントプラン」提供開始

AIエージェントをもっと手軽に

SwitchBot AIハブ

スマートホームブランド「SwitchBot（スイッチボット）」から、AIを活用した住環境の自動化をさらに身近にする新サービス「AIエージェントプラン」の提供が開始された。AIハブ上で動作するAIエージェント「OpenClaw」を、外部APIキー不要・低価格で利用できる。AIエージェントプランは、SwitchBotのAIハブでOpenClawを利用する際に必要な高性能LLM（大規模言語モデル）のリクエストを、あらかじめパッケージ化したサブスクリプションサービス。これまで必要だった外部AIサービスのAPIキー準備が不要となり、初月は無料、翌月以降が月額269円で1カ月当たり8000回まで利用できる。AIハブではOpenClawの「ワンクリック導入」にも対応。SwitchBot SkillsやChannelがあらかじめ設定されているため、複雑な環境構築を行わなくても、AIエージェントによるデバイス操作や状態確認の開始が可能。スマートホームを初めて導入するユーザーでも扱いやすい設計となっている。OpenClawは、LINEやDiscordなど50種類以上のチャットアプリと連携できるAIエージェント。「リビングの温度を教えて」といった具体的な指示だけでなく、「少し寒い」という曖昧な表現からも意図をくみ取り、エアコンや照明、カーテンなど複数のデバイスを連動操作できる。AIハブはOpenClawを使わない単体運用でも高機能。VLM（視覚言語モデル）機能により、カメラ映像を「誰が・どこで・何をしているか」といったテキスト情報として解析・記録。特定の行動検知や通知、自動化にも活用でき、見守り用途や防犯面での利便性も高い。SwitchBotのAIエージェントプランは、スマートホームを単なる遠隔操作の仕組みから、ユーザーの意図を理解し先回りして行動する存在へと進化させる一手といえる。