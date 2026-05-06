3通りで使える ダイソン初のハンディファン「HushJet Mini Cool」先行販売開始へ

星形のノズルでノイズを低減！ 角度も360度変えられる

Dyson HushJet Mini Cool ファン

さまざまな使い方に対応

星形ノズルでノイズを低減

メッシュ部分はハニカム構造

方向調整も360度対応

ダイソンはこのほど、初のポータブルハンディファン「Dyson HushJet Mini Cool ファン」を発表した。5月7日からダイソン公式オンラインストアで限定先行販売を開始し、20日からは家電量販店などでも順次発売する。オンラインストア価格は1万7600円。新製品は、ハンディファン、ウェアラブルファン、デスクファンとして使える多機能ファン。ダイソンの設計思想を象徴する「38mm」がファン部分の直径となっており、腕時計の文字盤と同程度の大きさとなっている。HushJetプロジェクションにより、最大25m／秒の送風が可能。HushJetノズルで周波数を低減し、モーター音を解消しながらパワフルな風を送れるようになっている。風量調整は5段階＋ブーストモードだ。さらにノズルは、360度回転するので、方向調整も可能だ。重量は、212gとスマートフォン並みの軽さで、バッテリーが最長6時間。カラーは、インク／コバルト、ストーン／ブラッシュ、カーネリアン／スカイの3色を展開する。付属品は、ネックストラップ、充電スタンド、USB-C充電用ケーブル、トラベルポーチ。別売りでベビーカーのハンドルなどに取り付けられるユニバーサルマウントやバッグやジャケットに固定できるグリップクリップなど、別売りのアクセサリーも展開していくという。