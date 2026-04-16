準固体電池を採用した次世代ハンディファン

ペルチェハンディファン

発火リスクを抑え、安全性の高いバッテリーを採用

本体にはペルチェプレートも搭載

ハンズフリーマルチファン

クリップ、ネックストラップ、スタンドで

幅広いシーンに対応

オズマは4月中旬から、安全性を高めた次世代型ハンディファン「ペルチェハンディファン」および「ハンズフリーマルチファン」を、順次発売する。なお、ヨドバシカメラでは先行販売が行われている。「ペルチェハンディファン」は、内蔵バッテリーに電気自動車や蓄電池で注目される「リン酸鉄リチウム電池（LFP）」を採用したハンディファン。リン酸鉄リチウム電池は、結晶構造が強固なため過充電や外部からの衝撃による発火・爆発が発生しにくく、非常に安定している。また、コバルトなどの希少金属を使用しないので環境負荷が低く、サステナブルな製品といえる。3段階の風量調整に対応するほか、体に直接触れて冷やせる「ひんやりペルチェプレート」も搭載する。バッテリー駆動時間は、ファンのみの使用時が風量・弱なら約7時間、風量・中なら約3時間30分、風量・強なら約2時間、ファン＋ペルチェプレートの使用時が風量・弱なら約1時間30分、風量・中なら約1時間15分、風量・強なら約1時間。サイズは幅60×高さ160×奥行き51mmで、重さは約136g。カラーは、オフホワイト、ブルーグリーンの2色。税別価格は2980円。「ハンズフリーマルチファン」は、液漏れや発火が発生しにくい「準固体リチウム電池」を採用したハンズフリーファン。準固体リチウム電池は、電解液をゲル状の「準固体（液体含有量約3％）」にすることで、破損時の液漏れを防ぎ、発火リスクをさらに低減している。また、外部から衝撃が加わった際にも、発火や爆発が起こりにくい。本体にクリップを備えるとともに、ネックストラップとスタンドが付属しているので、幅広いシーンで活用できる。バッテリー駆動時間は、風量・弱なら約8時間30分、風量・中なら約3時間40分、風量・強なら約2時間。サイズは幅71×高さ116×奥行き23mmで、重さは約130g。カラーは、ホワイト、グレーの2色。税別価格は3480円。