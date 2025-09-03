ハンディファン（携帯扇風機）のおすすめ製品を紹介 バッテリーや大きさ・重さは要チェック
コラム
2025/09/03 12:00
近年、夏の定番アイテムとして注目されている「ハンディファン（携帯扇風機）」。小型で持ち運びやすく、外出先や通勤・通学時、さらにはスポーツ観戦やアウトドアなど、さまざまなシーンで手軽に涼をとれるのが魅力です。充電式で繰り返し使える製品も多く、エコで経済的な暑さ対策として人気が高まっています。
一方で「風量はどのくらい？」「サイズや重さは気にならない？」といった疑問を持つ方も少なくありません。実際、ハンディファンは製品ごとに性能や機能が大きく異なるため、購入前にメリットや注意点を理解しておくことが大切です。
この記事では、ハンディファンの特徴や代表的なメーカーを解説したうえで、おすすめ製品や選び方のポイントを紹介します。これから購入を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
ハンディファンとは、片手で持ち運びながら涼しい風を送れる小型の携帯扇風機のこと。
従来の扇風機と違ってコードレスで使えるため、外出先や通勤・通学、屋外イベントなどでも手軽に利用できるのが特徴です。また、最近では卓上スタンド付きや首掛けタイプ、ミスト機能搭載などさまざまなタイプが登場しており、利用シーンに応じた商品を選べるのも魅力です。
著名なメーカーとしては、RHYTHMやFrancfranc、さらには家電メーカーやネット発のブランドまで幅広く展開しています。デザイン性と機能性を兼ね備えたモデルも多く、「おしゃれに持ち歩ける暑さ対策」として若年層からファミリー世帯まで幅広い人々から支持を集めています。
ここからは、おすすめのハンディファンを4つ厳選して紹介します。人気の製品をピックアップしましたので、自分に合った1台を探す参考にしてみてください。
時計メーカーとして知られるリズム（RHYTHM）が手がける「Silky Wind Mobile 3.2」は、使い勝手の良さとパワフルな風量を両立したハンディファンです。
独自の二重反転ファンを採用しており、小型ながらも心地よい風を安定して送り出せるのが特徴。また、持ち手部分をカラビナやスタンドとして使用できるので、外出先はもちろん、オフィスや図書館などの場所でも使いやすい点が魅力です。
出典：リズム（RHYTHM）「Silky Wind Mobile 3.2」
インテリア雑貨ブランドのFrancfrancが展開する「フレハンディファン」は、デザイン性と機能性を兼ね備えた人気のハンディファンです。毎年夏に新カラーや限定デザインが登場し、「おしゃれに持ち歩ける暑さ対策グッズ」として幅広い世代に支持されています。
特徴は、手持ち・卓上の2WAYで使える汎用性の高さ。外出先では持ち歩き用として、自宅やオフィスではスタンドを使って卓上利用できるため、シーンを問わず活躍します。さらに、6段階の風量調整が可能で、自分に合った涼しさを細かくコントロールできるのも魅力です。
出典：Francfranc「フレハンディファン」
TOMOROのハンディファンは、冷却プレートを搭載したユニークなモデル。電源を入れてわずか2秒でプレートが冷え始めるため、送風と同時に肌をクールダウンできるのが魅力です。
また、手持ちのハンディファンとしてはもちろん、付属のカラビナでバッグにかけて携帯したり、カラビナをスタンド代わりにして卓上ファンとして利用することも可能です。
小型ながら高速回転モーターを搭載しており、強風モードではパワフルな風を送れるので「コンパクトなハンディファンが欲しい」という方には、ぴったりといえます。
出典：TOMORO「ハンディファン」
YOIIYOのハンディファンは、冷却プレートを搭載した高機能ハンディファンです。電源を入れてわずか1秒で体感約-16℃のひんやり感が得られ、送風と組み合わせることで火照った肌を一気にクールダウンできます。
さらに注目すべきは、100段階の風量調整機能。ダイヤル操作で微調整ができるため、オフィスや電車では控えめに、屋外では強風で、といった使い分けも可能です。真夏の外出や熱中症対策向けの商品で、「風が出るだけでは物足りない」という方に特におすすめです。
出典：YOIIYO「ハンディファン」
ここからは、ハンディファンを選ぶ際に注目すべきポイントを解説します。
風量やタイプの違い、サイズや重さ、バッテリー性能など、自分に合った一台を見つけるためにぜひ参考にしてください。
ハンディファンを選ぶうえでまず注目したいのが「風量」です。一般的なハンディファンの風量は1.5～3.0m/s程度とされていますが、涼しさをしっかり感じたい場合は平均より高い3.5m/s以上のスペックを目安にすると安心です。
また、風量調節機能の有無もチェックしましょう。最近のハンディファンでは、弱・中・強の3段階調整ができるモデルが主流ですが、中には100段階の細かな調整が可能な高機能モデルも。特に猛暑日の野外では、強風モードがあるかどうかで体感温度に大きな差が出ます。
「静音性」とのバランスも意識しながら、自分の利用シーンに合った風量スペックを選ぶことが大切です。
ハンディファンにはいくつかのタイプがあります。
最も一般的なのは「手持ち型」で、コンパクトに持ち歩けて使いたい時にすぐ使えるのが特徴です。
一方で「卓上型」はスタンド付きでデスクワークや在宅勤務に便利。両方の機能を兼ね備えた2WAYタイプも人気です。
さらに、近年は「首掛け型」や「腰掛け型」といったハンズフリーで使えるタイプも登場しています。
また、ファンも大きく「プロペラ型」と「ターボ型」に分けられ、プロペラ型は静音性に優れ、ターボ型は直線的で強力な風を届けられるのが特徴です。
ハンディファンを選ぶ際は、各タイプの特徴を理解し、自分の生活スタイルに合うものを選ぶようにしましょう。
ハンディファンは持ち運んで使うアイテムだからこそ、サイズや重さはとても重要なポイントです。
一般的なハンディファンの大きさは高さ15～20cm程度、重さ150～200g前後が主流。これはちょうどスマートフォンと同程度かやや軽いくらいで、バッグやリュックに入れても負担になりにくいサイズ感です。
ただし、強力な風量や大容量バッテリーを搭載したモデルは、その分サイズが大きくなり重さも増す傾向があるので注意しましょう。夏場は毎日使うことも考慮して、常に持ち運べるサイズのものを選ぶのがおすすめです。
ハンディファンを快適に使うためには、バッテリー性能も要チェックです。
一般的なモデルのバッテリー容量は2000～4000mAh程度で、連続駆動時間は3～10時間前後が目安とされています。通勤や通学の際に使う程度なら平均的なモデルでも十分ですが、外出先で長時間使用する予定がある場合は、5000mAh以上の大容量バッテリーを搭載したモデルを選ぶと安心です。
なお、充電方式はUSB Type-Cが主流となっており、モバイルバッテリーやパソコンからも手軽に充電できるものが多くなっています。中には「モバイルバッテリー機能」を兼ね備え、スマホなどの充電に使えるモデルもあるのでチェックしてみましょう。
ハンディファンの価格帯は幅広く、目的や機能によって選び方が変わります。
もっとも手に取りやすいのは1000～2000円前後のエントリークラス。シンプルな風量調整機能を備えた軽量モデルが多く、「とにかく安く涼しさを得たい」という方におすすめです。
3000～5000円程度のミドルクラスでは、バッテリー持ちが長く、折りたたみ式や2WAY使用が可能なモデルが充実しています。日常使いからアウトドアまで幅広く対応でき、最も人気の高い価格帯です。
また、6000円以上のハイエンドクラスでは、冷却プレートやミスト機能、100段階の風量調整など、付加機能が充実した高性能モデルが揃います。デザイン性や静音性にも優れており、長時間の使用や子どもの熱中症対策に安心して活用できるのが強みです。
近年のハンディファンは、基本的な送風機能に加えて便利なオプションが充実しています。
例えば、冷却プレート搭載モデルは、風と同時に肌を直接冷やせるため、猛暑時の熱中症対策に効果的です。また、ミスト機能付きのタイプなら、微細な水滴を含んだ風でより涼しく感じられ、屋外レジャーや運動時にも重宝します。
さらに、折りたたみ機能を備えたモデルは、持ち運びのしやすさに加え、角度を調整して卓上扇風機としても利用可能。日傘クリップ付きのタイプは、傘に取り付けてハンズフリーで涼めるため、子ども連れや買い物中にも便利です。
こうした付加機能は価格に反映されやすいものの、利用シーンによっては快適さを大きく左右するので、自分の生活スタイルに合うオプションを備えたモデルを選んでみましょう。
便利で涼しいハンディファンですが、使用時にはいくつかの注意点があります。
まず、猛暑日の炎天下で使い続けると、風によって「涼しい」と感じても体温の上昇を抑えきれず、かえって熱中症リスクを高める可能性があります。そのため、ハンディファンだけでなく、休憩や水分補給をしっかりとることが大切です。
また、ハンディファンは内部にリチウムイオンバッテリーを搭載しているため、高温環境に放置すると膨張や発火の危険があります。実際、近年は使用中のハンディファンが爆発したり、発火したりする事例が多く報告されているので、取り扱いには十分注意しましょう。
さらに、防水性のないモデルは水や海水にさらされると故障やショートの恐れがあるため、海やプールで使う場合は注意が必要です。
安全に長く使うためには、正しい使い方と保管方法を意識することが欠かせません。
ハンディファンは、手軽に涼を得られる便利なアイテムとして、夏の定番グッズになりつつあります。
軽量で持ち運びやすいシンプルなモデルから、冷却プレートやミスト機能を備えた高性能モデルまで豊富な種類があるので、自分のライフスタイルに合った1台を選ぶことで快適さが格段に向上するでしょう。
ハンディファンを選ぶ際は、「風量」「サイズや重さ」「バッテリー性能」「価格帯」といったポイントを押さえたうえで、必要に応じてオプション機能の有無も確認すると失敗がありません。
また、使い方や保管方法を誤ると、熱中症リスクや故障の原因になるため、正しい利用を心がけることも大切です。
これからハンディファンを購入する方も、買い替えを検討している方も、本記事の内容を参考に、自分にとって最適な1台を見つけてみてください。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。